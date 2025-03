Grande Fratello, caos a un passo dalla finale: sputi, complotti e Alfonso Signorini 'esplode' Tra rotture improvvise e ritorni di fiamma, liti infuocate e polemiche sul televoto, la settimana del GF è stata un vortice di emozioni e scandali.

La settimana appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello è stata caratterizzata da colpi di scena, liti furibonde e nuove polemiche che hanno infiammato il pubblico e i social. Dalle tensioni tra i concorrenti alle rivelazioni choc sul televoto, passando per riconciliazioni inattese e nuovi stravolgimenti, gli ultimi giorni hanno visto il reality al centro di discussioni sempre più accese. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo negli ultimi giorni

Uno degli eventi più discussi ha riguardato la relazione tra Helena e Javier. I due, che sembravano inseparabili, hanno vissuto una rottura improvvisa quando Javier ha iniziato a sospettare di un avvicinamento tra Helena e Lorenzo. La tensione ha raggiunto il culmine quando Javier ha deciso di troncare il rapporto. Tuttavia, a sorpresa, dopo qualche giorno di distanza, i due hanno deciso di chiarirsi e sono tornati insieme, lasciando il pubblico diviso sulle reali intenzioni della coppia. Parallelamente, la Casa è stata teatro di una lite accesissima tra Helena e Zeudi. Quest’ultima è stata accusata da Helena di averla bagnata o addirittura sputata durante un’accesa discussione, scatenando reazioni forti tra gli altri concorrenti. Ma Zeudi non si è fermata qui: in un altro episodio, ha attaccato apertamente Giglio, Chiara e Lorenzo, mettendo in evidenza alcune tensioni irrisolte all’interno del gruppo.

Pace Lorenzo e Shaila e Signorini contro Beatrice

Sul fronte sentimentale, Lorenzo e Shaila hanno sorpreso tutti con il loro (ennesimo) ritorno di fiamma a pochi giorni dalla scelta del modello milanese di troncare la relazione. Dopo settimane di alti e bassi, i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità, tra lacrime e bacio super appassionati, riaccendendo il dibattito sui social tra chi crede nel loro amore e chi li accusa di strategia. Ma il vero scandalo della settimana ha riguardato il televoto. Beatrice Luzzi, in un momento di leggerezza, ha rivelato durante la diretta di lunedì scorso dettagli sui meccanismi di voto, scatenando l’ira di Alfonso Signorini, che l’ha duramente ripresa davanti a tutti. Secondo alcune testimonianze di persone presenti in studio, inoltre, tra il conduttore e l’opinionista ci sarebbe stato anche un duro litigio dietro le quinte, ipotesi però smentita – almeno ufficialmente – da Signorini, anche se sembra evidente che il loro rapporto è ormai deteriorato.

Gf: l’attacco del Codacons e i dubbi di Signorini su Zeudi

A complicare ulteriormente la situazione, è arrivato un esposto del Codacons alla procura di Milano per presunta truffa: secondo l’associazione, il televoto sarebbe stato pilotato. A gettare benzina sul fuoco, ci ha pensato anche Striscia la Notizia, denunciando presunte irregolarità legate a mail false e all’uso del dark web per manipolare i risultati. Il nodo della discordia riguarda i fandom tossici che, secondo molti, ormai da settimane starebbe inquinando i risultati del televoto con strategie scorrette e illegali. Nel mirino sono finiti soprattutto le ‘Zelena’, le fan di Zeudi, che catalizzando voti da tutto il mondo hanno trasformato l’ex Miss Italia nella favorita scontata alla vittoria del Grande Fratello, oltre ad aver trascinato alla vittoria le sue amiche nella Casa (Chiara su tutte) nelle ultime votazioni e contro tutti i pronostici. Si tratta di un fenomeno preoccupante, che sta minando la credibilità del reality agli occhi dei telespettatori e ha insospettito lo stesso Signorini, che durante una live social ha avanzato dubbi sull’exploit di Zeudi.

Grande Fratello, il prossimo televoto e le voci sul complotto contro Helena

Nel frattempo, l’attenzione degli appassionati del Gf è già rivolta alla prossima puntata, la semifinale, in programma lunedì 24 marzo. Al termine della scorsa diretta sono finiti in nomination Helena, Chiara e Giglio, protagonisti di un televoto a tre che rischia di avere un esito sorprendente. Nonostante i sondaggi indichino in Helena la preferita del terzetto (Clicca QUI per votare), sul web e nella Casa sta prendendo piede un clamoroso retroscena riguardo alla sua possibile eliminazione. Ne ha parlato anche Lorenzo nelle scorse ore, dicendosi certo che sarà proprio la Prestes a lasciare la Casa, scatenando una ridda di ipotesi complottistiche riguardo a un presunto piano per ‘far fuori’ la brasiliana dal reality.

Insomma, è stata una settimana carica di eventi che hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso. E con il finale del reality sempre più vicino, c’è da scommettere che i prossimi giorni riserveranno ancora molte sorprese.

