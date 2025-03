Grande Fratello, le anticipazioni della finale: Helena contro la ‘sicurezza’ di Lorenzo e i fandom di Zeudi. Chi vince? Cosa vedremo stasera Oggi lunedì 31 marzo 2025 va in scena la finalissima del reality show di Alfonso Signorini: finalisti, nomination, sondaggi e la situazione nella casa

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il Grande Fratello è giunto al suo ultimo atto. Oggi lunedì 31 marzo 2025, infatti, calerà il sipario sulla 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini, pronto a dare il via alla finalissima. L’ultima, decisiva, puntata decreterà il vincitore di questa stagione complicata sia dal punto di vista degli ascolti che delle polemiche, soprattutto attorno al televoto. Sarà proprio un nuovo round di votazioni ad aprire la serata e a eleggere la quinta e ultima finalista, dopodiché partirà la sfida senza esclusioni di colpi. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni della finale: cosa vedremo

È tempo del gran finale per il Grande Fratello. Stasera Alfonso Signorini aprirà l’ultima puntata di questa 18esima edizione con il televoto per eleggere la quinta e ultima finalista per poi dare ufficialmente il via alla finalissima. In corsa per l’ultimo posto ci sono Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti e solo una di loro raggiungerà Lorenzo Spolverato Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Dopo la tripla eliminazione choc di Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta in semifinale, infatti, saranno loro a contendersi la vittoria finale di questa complicata edizione del GF.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra le protagoniste assolute (soprattutto dopo il ripescaggio e il triangolo amoroso con Javier e Zeudi) Helena Prestes rimane la grande favorita, ma attenzione proprio a Zeudi Di Palma. Anche Lorenzo Spolverato ha trascinato questa stagione con la sua tormentata storia d’amore con Shaila (e qualche comportamento sopra le righe che gli è quasi costato la squalifica) e si è detto sicuro: "Vincerò io perché me lo merito). Tra i finalisti anche Jessica Morlacchi, sempre in prima linea tra polemiche e liti nella casa più spiata d’Italia, da cui fu infatti anche allontanata temporaneamente prima di essere ripescata.

Nomination e sondaggi: chi va in finale e chi vince

Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – la finale del Grande Fratello si aprirà con il televoto eliminatorio per eleggere la quinta e ultima finalista. Il pubblico sarà chiamato a votare la propria gieffina preferita; La concorrente meno votata sarà eliminata e lascerà la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima parte favorita secondo i sondaggi, ma attenzione a eventuali ribaltoni. Stando ai sondaggi e alle quote dei bookmaker, invece, Helena Prestes ha il favore dei pronostici per la vittoria finale, ma resta l’incognita degli agguerritissimi fandom pronti a trascinare Zeudi Di Palma. Più staccati Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Quando e dove vedere il Grande Fratello in tv e streaming (lunedì 31 marzo 2025)

La finale del Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

Potrebbe interessarti anche