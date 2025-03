Grande Fratello, chi vince: i sondaggi del televoto della finale, momento della verità tra Helena e Lorenzo (col rebus Zeudi) Dopo la nomina della quinta e ultima finalista verrà eletto il vincitore di questa 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5: i numeri

Pietro Guerrini

Cala il sipario sul Grande Fratello. Lunedì 31 marzo 2025, infatti, andrà in scena il gran finale di questa 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Dopo la nomina della quinta e ultima finalista (una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti) il pubblico del GF sarà chiamato a votare per un ultimo, decisivo, televoto. Chi vincerà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello 18, l’ultima finalista: le nomination

Dopo la tripla eliminazione choc di Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta in semifinale, lunedì 31 marzo 2025 andrà in scena la finalissima del Grande Fratello. L’ultimo, decisivo, atto di questa 18esima edizione del programma eleggerà il vincitore del reality show di Alfonso Signorini. Chi sarà l’erede di Perla Vatiero? Nella casa più spiata d’Italia ci saranno Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, la quale ha staccato il pass per la finale all’ultimo televoto flash (che ha segnato l’uscita di scena di Shaila).

Prima di tutto, però, bisognerà decretare il nome della quinta finalista. È rimasto infatti un ultimo posto per la finale del GF e a contenderselo saranno Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, in nomination e al televoto. La gieffina più votata si giocherà la vittoria finale, la meno votata sarà eliminata a un passo dalla finalissima.

I sondaggi: chi vince il GF

Condotta da Alfonso Signorini, l’ultima diretta stagionale e finalissima del Grande Fratello in onda lunedì 31 marzo 2025 elegerrà il vincitore di questa 18esima edizione del reality show. Dopo il televoto per la quinta finalista, infatti, il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), al momento, Helena Prestes è la grande favorita per la vittoria finale con più della metà (59%) delle preferenze del pubblico. Lorenzo Spolverato insegue con il 27% dei voti, mentre sarà battaglia tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti (entrambe al 4% e non ancora sicure di un posto in finale), ma gli occhi saranno puntata ancora una volta su Zeudi Di Palma, data al 3% secondo le proiezioni ma – come già dimostrato più volte nel corso del GF – capace di ribaltare completamente i pronostici grazie ai suoi aggueritissimi fandom. Questa la situazione attuale:

Helena Prestes 59%

Lorenzo Spolverato 27%

Mariavittoria Minghetti 4%

Chiara Cainelli 4%

Zeudi Di Palma 3%

Jessica Morlacchi 3%

