Grande Fratello, il televoto delle polemiche: Helena vs Chiara e Giglio trema. Chi vuoi salvare? Il sondaggio Solo tre gieffini in nomination e a rischio eliminazione nella puntata GF del 24 marzo: chi riuscirà a spuntarla tra Chiara , Helena e Giglio? Vota il nostro sondaggio e scegli chi salvare.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 marzo 2025, la Casa ha vissuto momenti di grande tensione con una doppia eliminazione. Javier Martinez è stato inizialmente eliminato, ma grazie al biglietto di ritorno è rientrato in gioco, mentre Tommaso Franchi ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa. Le successive nomination hanno portato al televoto tre concorrenti: Helena Prestes, Chiara Cainelli e Luca Giglioli. Il pubblico è ora chiamato a decidere chi salvare, con l’eliminazione prevista nella prossima puntata, la semifinale, in programma lunedì 24 marzo 2025.

Televoto Grande Fratello: chi è in nomination e chi rischia di essere eliminato nella prossima puntata (24 marzo)

Il televoto del Grande Fratello, che si chiuderà durante la puntata di lunedì 24 marzo 2025, si preannuncia ricco di suspense. Dopo le ultime nomination, tre concorrenti sono finiti a rischio eliminazione: Helena, Chiara e Luca. Si rinnova, dunque, la sfida tra Helena e Chiara già andata in scena nell’ultimo televoto, con quest’ultima finita suo malgrado al centro delle polemiche per i risultati ‘volatili’ ottenuti nelle ultime votazioni, visto che è passata dall’1% ottenuto nella puntata del 10 marzo al 57% della puntata di tre giorni dopo, valori che, secondo una parte dei fan del programma, sarebbero stati influenzati dall’intervento di fandom tossici che avrebbero ‘inquinato’ il televoto con bot e voti dall’estero. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare la Casa di Cinecittà. E tu chi vuoi salvare? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio alla fine di questo articolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Helena Prestes

Helena Prestes è stata al centro di diverse dinamiche nella Casa. Negli ultimi giorni ha manifestato risentimento verso alcuni concorrenti, tra cui Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, accusandole di essere finte o eccessivamente legate al gioco. Questo scontro ha acceso gli animi e potrebbe influenzare il televoto, dividendo il pubblico tra chi la sostiene per il suo carattere diretto e chi la ritiene troppo polemica.

Chiara Cainelli

Chiara Cainelli ha mantenuto un profilo relativamente basso all’interno della Casa, evitando scontri diretti e cercando di restare fuori dalle dinamiche più accese. Tuttavia, il suo atteggiamento potrebbe essere percepito come poco incisivo. Inoltre il suo coinvolgimento nelle dinamiche tra Shaila e Lorenzo non viene visto particolarmente bene da parte del pubblico. Questa nomination rappresenta per lei un banco di prova: il suo essere confidente di entrambi giocherà a suo favore o la porterà a dover abbandonare la Casa?

Luca Giglioli

Luca Giglioli si è distinto per il suo carattere ironico e leggero, ma nelle ultime settimane ha avuto alcuni contrasti con gli altri inquilini, specialmente con gli ex concorrenti già usciti dalla Casa come madre e figlia Monsè, infastidite dalle frasi pronunciate dal giovane nei loro confronti. Il suo percorso sembra aver subito un rallentamento, e la sua permanenza nella Casa ora dipenderà dal sostegno dei fan. Sarà sufficiente il suo lato giocoso per convincere il pubblico a salvarlo?

La decisione su chi dovrà restare nel programma spetta ora agli spettatori del Grande Fratello. Tu chi vuoi salvare? Diccelo votando il sondaggio Gf qui sotto.

Potrebbe interessarti anche