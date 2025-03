Grande Fratello (27 febbraio), cosa è successo: Amanda eliminata, Signorini chiede la squalifica di Lorenzo. Chi è al televoto Nella puntata del 27 febbraio il nuovo eliminato è Amanda, ma non mancano la scelta inaspettata di Shaila nei confronti di Lorenzo, le nomination e il televoto

La trentacinquesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 giovedì 27 febbraio 2025, si apre con un blocco dedicato alla rivalità tra Shaila Gatta e Helena Prestes, anche protagonista di un confronto acceso con Zeudi. Signorini rimprovera Lorenzo Spolverato per i suoi atteggiamenti inopportuni e poi si concentra sulla relazione "malsana" tra quest’ultimo e Shaila. Non manca un blocco su Amanda Lecciso incentrato sul fatto che la scorsa settimana ha scelto per il televoto flash tutto femminile Stefania Orlando al posto di Mariavittoria Minghetti.

Al termine della puntata, oltre a conoscere il fratello di Javier Martinez e assistere all’ennesimo confronto tra Lorenzo e Iago Garcia, scopriamo chi è il nuovo eliminato di questa edizione del GF, ovvero Amanda Lecciso. Come sempre, ricordiamo che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata del 27 febbraio 2025 di Grande Fratello e chi è al televoto.

Grande Fratello, puntata 27 febbraio 2025: cosa è successo

La puntata comincia con la rivalità tra Helena Prestes e Shaila Gatta e la delusione della modella brasiliana per la vittoria al televoto flash di Jessica Morlacchi. Shaila pensa che Helena non l’abbia scelta come possibile finalista del GF perché le "piace vincere facile". Chiara Cainelli sostiene che la frase "le regine finiscono impiccate" non era riferita a Helena, o meglio lei non sapeva che le altre inquiline stessero parlando della Prestes, ma Signorini non ci sta: "Ma va là! Così facendo, prendete il pubblico per i fondelli (pensa non stia dicendo la verità, ndr). Hai aperto bocca senza collegarla al cervello". Zeudi afferma che Helena è sempre lì a screditare tutti per emergere, ma la modella ribatte: "Io sono stata fin troppo bene con Zeudi, io l’ho sgamata e non screditata". "Io conosco i miei difetti, a volte sono impulsiva e diretta ma non scredito nessuno. Mi sono fatta domande, ma non ho trovato risposta" dice Helena a Signorini quando le chiede il motivo per cui, secondo lei, non è stata eletta finalista. Shaila ricorda di aver sentito dire a Helena che non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di vincere e si dice pronta a uscire anche domani ed esserne comunque felice, con Signorini che risponde: "Quanta retorica".

Lorenzo Spolverato ha dato fuori di matto: le conseguenze al GF

La prima a parlare di quanto accaduto con Lorenzo Spolverato è Shaila Gatta, chiamata in Confessionale da Signorini: "Non stiamo più insieme, purtroppo" confessa Shaila parlando di Lorenzo. Il conduttore, dopo aver finito la sua affermazione una "notizia", aggiunge: "L’impressione è che il vostro sia un rapporto un po’ tossico. Tanta sofferenza non è sana". Lei si dice consapevole: "Tolta la passione, si vedono caratteri e l’incompatibilità. Purtroppo, dalla mia parte c’è un mettermi al secondo posto…" Signorini le dà ragione e dice che non è un rapporto bilaterale: "Sei sempre tu ad andare da lui, a metterti in disparte, a fare tutto". Shaila risponde: "Sì, me ne sono accorta, non c’è comunicazione". Poi la parola passa a Lorenzo in Mystery Room, il quale nei giorni scorsi si è lamentato del fatto che nel momento del bisogno non ha trovato Shaila al suo fianco, il tutto dopo aver confermato che non stanno più insieme. La Gatta, dal canto suo, si dice stufa di essere trattata come un cagnolino sempre a sua disposizione. Attraverso nuove immagini, poi, scopriamo che Lorenzo è convinto che Shaila sia gelosa di Chiara e dice: "È una manipolatrice di mer*a, ha divulgato confidenze fatte sotto il piumone". Signorini fa riflettere Spolverato sulla relazione con l’ex Velina: "Non è più un rapporto sano questo, perché l’amore non può portare a tutto questo in modo così ciclico e sempre più esasperato". Lorenzo gli dà ragione e poi spiega perché è finito il loro rapporto: "Non sono mai stato molto chiaro con lei. Poi mi è rimasto dentro il non rispetto che non c’è stato, sono parole che mi hanno toccato. Mi rimangono dentro e mi riattivo quando ne sento delle altre. Chiara non c’entra, non c’è niente di che sotto questo piumone, solo la gelosia di Shaila nei confronti di Chiara". Shaila chiude il discorso dicendo che "In realtà ci proviamo da tanto tempo. Ci sono dei problemi nostri individuali che forse facciamo fatica ad accettare e vedere. Mi pesa l’assenza di dialogo".

Shaila parla di un fraintendimento con Lorenzo dovuto al fatto che lei non aveva capito che lui volesse dormire assieme a lei nel letto, il tutto dopo avergli detto di smetterla di fare le sceneggiate "alla Merola". Poi Signorini le chiede se sia stanca di questa difficile situazione e la Gatta risponde: "Sono stanca di soffrire, siamo stanchi, lo è anche Lorenzo". Spolverato la pensa allo stesso modo: "Sono stanco anche io, ma per me rimane la mia spalla, l’amore dentro va avanti. Prendiamoci degli spazi". Signorini, poi, si rivolge a Lorenzo: "Ti faccio una domanda stron*a. Non è che hai trovato il modo di riappropriarti di tutte le clip del Gf?" Il modello è sicuro: "No, tutto questo non l’ho fatto per una clip". La linea passa allo studio con Cesara Buonamici che ricorda: "C’è l’amore ma c’è anche il rispetto, non te lo dimenticare Shaila. E io non sempre ho visto rispetto da parte di Lorenzo. Questa infinita serie di cambiamenti sfinirebbero qualunque donna". Shaila deve scegliere tra due possibilità: andare in Mystery da Lorenzo e quindi concedergli un’altra possibilità e perdonarlo per le sue esternazioni, reinvestire in un rapporto ormai chiuso, oppure entrare in salone e raggiungere gli altri per stare per i "cavoli tuoi". La Gatta ammette: "Io ho già deciso. Lo amo, l’amore non si dimentica, né passa". Signorini la interrompe:"Ricordiamoci che l’amore non può essere patimento continuo". Shaila si dice d’accordo: "Ho bisogno di ritagliarmi dei momenti per stare da sola. La scelta che abbiamo fatto oggi rimane. Ho l’amore proprio ma non dentro i rapporti di coppia, tendo sempre a voler comprendere le ragioni dell’altro. Vado in salotto". Parlando degli Shailenzo, Stefania Orlardo commenta: "Le persone non cambiano mai: o si sceglie di vivere le montagne russe o si sceglie sé stessi". Lorenzo risponde: "Non cambiano ma migliorano. Al posto di Shaila, anche io sarei andato in salone".

Signorini rimprovera Lorenzo

Signorini rimprovera Spolverato per i suoi comportamenti inopportuni: "Il fatto che tu sia finalista, non significa essere esente dall’avere rispetto, dal tenere un comportamento educato e civile. Se il Grande Fratello vuole, ti potrebbe squalificare. Se fosse per me, ti avrei tranquillamente squalificato, ma il GF è più buono di me. Essere in finale, comporta una responsabilità da parte tua. È il pubblico che ti ha scelto! Dovresti dare per primo l’esempio come finalista. Vuol dire avere quantomeno un atteggiamento civile". Lorenzo gli dà ragione: "Lo so Alfonso, so anche che le scuse stanno a zero. Mi do del tempo, ho voglia di migliorare", e Signorini commenta: "Io ti prendo in parola e ti voglio dare una seconda possibilità, ma mancano poche settimane eh". "Ce la facciamo!" chiude il modello.

Lo scontro tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes

Si parla di Zeudi Di Palma e Helena prestes, la quale ha messo in discussione la sua sessualità e definito il momento con la madre di Miss Italia, visto in diretta la scorsa settimana, uno "show": "Ha fatto peggio, ha detto che io competo con le donne, ma le difficoltà le ho sempre avute con le figure maschili" dice Zeudi. "Io non parlo del coming out. Io parlo di quello che ho visto di te, hai fatto confusione. Conoscendoti bene, un fondo di verità c’è" ribatte Helena, ma Zeudi non ci sta: "Io e te non siamo nulla, quindi non puoi mettere bocca sui miei fatti personali". Helena, "umile" come poche persone, dichiara: "Ascoltami, ti servirà poi nella vita. Mi è sembrato uno show quello di tua madre perché, secondo me, nemmeno lei ti conosce bene. Bugiarda sei tu!" Javier sottolinea: "Io ho riconosciuto il triangolo con Zeudi e Helena, è normale che Helena la viva un po’ male, il sentimento tra noi sta crescendo." Beatrice Luzzi commenta: "Quindi la competizione è di Helena nei confronti di Zeudi!" Se quest’ultima le dà ragione, la Prestes non ci sta e dice alla Di Plama: "Vergogna, sei tu che stai cercando di competere con me". Poi il conduttore rincara la dose ricordando il dialogo in cui Zeudi ammetteva di essere più attratta da Javier: "Biologicamente mi sento attratta dagli uomini perché sono donna. Io mi sento donna in qualsiasi rapporto, sia con un uomo che con una donna. Sono attratta in maniera uguale da entrambi i sessi, anche se non mi sono mai innamorata di un uomo". Helena commenta: "Io non ho messo in discussione il tuo orientamento sessuale, ma il tuo comportamento. Alfonso, chiudiamo questa storia perché basta, voglio leggerezza. Non sono gelosa di Zeudi. Io personalmente sono in conflitto con lei, mi aspetto un po’ di sincerità. Secondo me a Zeudi Javier piace ancora".

Amanda contro Mariavittoria per il televoto flash

Poi l’attenzione passa su Amanda Lecciso e la scelta per il televoto flash volto a decretare la prima finalista donna, dove invece di votare per Mariavittoria Minghetti ha scelto Stefania Orlando, il che ha suscitato molte polemiche nella casa. In una clip sentiamo dire a Tommaso Franchi che votare qualcun altro per la finale (Amanda) è meno grave che nominare una persona e rischiare di vederla uscire (Mariavittoria alle nomination), e la Minghetti, sua fidanzata, non la prende benissimo: "Grazie Tommaso, siamo una squadra!" La Lecciso è chiamata a chiarire perché ha scelto la Orlando: "Ci sono stati tanti momenti importanti in cui Stefania mi è stata accanto", e ricorda che con Mariavittoria ci sono stati alti e bassi, con quest’ultima che avrebbe sparlato di Amanda quando il rapporto si era inclinato. Dallo studio, Pamela Petrarolo dice: "Potevi risparmiarti di dire ‘faccio una scelta di cuore’, perché tutti pensavamo ti riferissi a Mariavittoria. Hai sempre fatto scelte di comodo. Peccato che non hai pensato!" Tommaso Franchi si dice deluso perché la Minghetti si è allontanata da lui solo per aver dato un giudizio personale sulle nomination.

Gf, chi è la prima candidata all’eliminazione

I due finalisti, Jessica e Lorenzo, sono chiamati in Mystery Room, dove devono scegliere un piramidale e chi pesca quello con il cerchio dorato dovrà poi decidere chi sarà il primo candidato per la prossima eliminazione. A trovare quello giusto è Spolverato, il quale deve scegliere i 6 amici che lui vorrebbe portare con sé in finale: Shaila, Giglio, Chiara, Tommaso, Zeudi e Mariavittoria. Ora sono tutti in Mystery Room e Lorenzo deve decidere chi salvare, sapendo però che il concorrente lasciato per ultimo finirà direttamente al televoto per l’eliminazione.

Lorenzo sceglie Shaila;

Shaila sceglie Giglio;

Giglio sceglie Tommaso;

Tommaso sceglie Mariavittoria;

Mariavittoria sceglie Chiara.

Zeudi Di Palma è la prima candidata all’eliminazione.

Javier incontra il fratello e Lorenzo rivede Iago

Javier Martinez ascolta Helena Prestes leggere una lettera d’amore per lui e si commuove, dicendo inoltre di essere innamorato della modella brasiliana. Poi incontra il fratello, che lo abbraccia appena lo vede solo nel salone: "Io ti ho fatto sia da fratello maggiore che da papà. Poi ho perso il viverti nella tua quotidianità e quest’anno, grazie al Gf, ti ho riscoperto. Sono molto orgoglioso di dire che sono il fratello di Javier. È molto educato, fedele, è l’esempio che essere una brava persona è una scelta. Tutti possono avere un passato brutto, bisogna poi decidere se essere brave persone o meno. Nelle vesti di innamorati lo vedo strano, lui era sempre un duro, ma penso che ora abbia trovato pane per i suoi denti con Helena". La Prestes va in salone per conoscere il fratello di Javier: "Però volevo dirvi di darvi una regolata (si riferisce all’intimità tra i due, ndr)" ironizza l’ospite. Poi il confronto tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato: il primo lo rimprovera di ripetere sempre gli stessi errori, di chiedere scusa per poi ripetersi continuamente, mentre il modello ribadisce di aver chiesto chiesto, cosa che l’attore non ha mai fatto con lui, e che sta cercando di migliorarsi giorno dopo giorno. "Perché dovrei scusarmi con te? Io sono molto fiero di quello che ho fatto nella casa. Sono una persona equilibrata" chiede Iago a Lorenzo. Alla fine, la discussione viene interrotta da Signorini che fa credere a Spolverato che il pubblico vuole il ritorno di Garcia nella casa.

Il risultato del televoto Grande Fratello, chi è stato eliminato: le percentuali

Lo scorso lunedì sono finiti al televoto Chiara, Zeudi, Amanda, Maria Teresa e Helena. Il pubblico a casa ha deciso di eliminare Amanda Lecciso. Ecco le percentuali:

GF nomination, 27 febbraio: voti e motivazioni

Ecco tutte le nomination dei concorrenti con i piramidali.

Palesi:

Jessica nomina Maria Teresa: "È solo per una questione di permanenza nella casa"

Federico nomina Mattia: "Voglio essere io quello dei nuovi ad arrivare più lontano"

Maria Teresa nomina Chiara: "Io faccio la scelta inversa rispetto a Jessica. Quando è andato via Alfonso, qualcosa in te si è spento"

Giglio nomina Stefania: "Vogliono circondarmi di persone che combattono fino alla fine, lei ha detto che non crede di arrivare in finale"

Helena nomina Chiara: "Perché sì"

Shaila nomina Helena: "Non mi piace il suo accanimento nei confronti di Zeudi, tu non ti metti mai in discussione"

Mattia nomina Chiara: "È la mia Heidi (si riferisce alla storia del gruppetto nella casa, ndr)"

Zeudi nomina Helena: "Non sono un riflesso della tua luce, ne ho una mia. Non riusciremo a costruire un rapporto se non c’è dialogo o un venirsi incontro"

Chiara nomina Mattia: "Non mi piace, non mi sta simpatico"

Mariavittoria nomina Maria Teresa: "Per strategia"

Segrete:

Lorenzo nomina Helena: "Non ci sopportiamo"

Tommaso nomina Maria Teresa: "Stesso motivo di Jessica"

Javier nomina Chiara: "Per strategia, al televoto se la può giocare meno"

Stefania nomina Chiara: "Per strategia, è già in nomination"

Chi è al televoto, Grande Fratello (27 febbraio): Zeudi, Chiara, Helena, Maria Teresa e Mattia

Al televoto finiscono Zeudi, Chiara, Helena, Maria Teresa e Mattia. Il pubblico deve decidere chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato nella trentaseiesima puntata del GF, fissata per lunedì 3 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

