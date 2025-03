Dopo i defollow sospetti dell'ormai eliminato Tommaso Franchi su Instagram, verso alcuni dei suoi compagni di avventura, e dopo aver cancellato i post relativi al GF dal suo account ufficiali, il gieffino senese ha lasciato anche alcuni like sospetti a certi messaggi contro il programma, uno di questi ad esempio recita: “Il modo in cui ogni volta veniva manipolata la verità solo per colpirti credo che fosse volontario dal momento che sei stato l’unico concorrente ad esserti rifiutato di prestarti a certe dinamiche vedi quella con Maica Benedicto”. Nel medesimo post si possono leggere attacchi anche ad altri concorrenti: “Mi rendo conto che molte persone con cui hai convissuto nella stessa Casa per sei mei quando parlano di te dicono un sacco di cavolate…a volte quando li sento parlare tra di loro in realtà ho l’impressione che parlino con il pubblico e che cerchino in tutti i modi di far arrivare un messaggio, fanno propaganda e cercano di vendersi nel modo migliore".

Fonte: Mediaset Infinity

5 /5

Il confronto tra Zeudi e Chiara post litigio

Negli ultimi giorni l'amicizia fra le due concorrenti è stata messa a dura prova, un confronto sugli avvenimenti che hanno portato al loro allontanamento era necessario. Chiara è ferita dal modo in cui Zeudi ha deciso di trattarla, ma la finalista ha liquidato tutto con un: "Più che chiederti scusa che devo fare?". A quel punto Chiara, delusa e ferita per le poche attenzioni ricevute, decide di andarsene "Ho provato a dire la mia e mi hai detto 'Più di scusa non ti posso dire', e sinceramente questo è quello che mi serviva sentire", dice prima di alzarsi. Shaila, presente durante il confronto, la invita a restare, ma lei rifiuta "Sono stata qua a sentire tremila tiritere, ho provato a dire la mia, e quando lei adesso dice 'volevo prendere tutte e due perchè a me interessava il punto di vista di Shaila', ragazze con tutto il bene ma mi dissocio", dice stizzita. Il confronto riprende con Chiara che lamenta di essere stata trattata come una valvola di sfogo dall'amica, senza ricevere scuse: "Hai avuto 50 mila momenti per venire da me", spiega Chiara per sottolineare il fatto che Zeudi non l'abbia cercata. La finalista ammette che non le è venuta incontro perchè non voleva che il dialogo fra le due venisse interrotto da terzi, sottolineando perà che la sua reazione inziale è stata esagerata "Tendenzialmente io non mi comporto così", ammette. La finalista racconta che quel tipo di atteggiamento lo ha avuto solo con i suoi familiari più stretti "Io non ho mai avuto un'amica, non so cosa significa l'amicizia" , poi torna a parlare della lite tra lei e Shaila, spiega a Chiara quanto l'abbia ferita, mentre delle lacrime iniziano a solcarle il viso "Sentirmi dire determinate cose per me è tanta roba", spiega. Tuttavia, Chiara cerca di riportare l'attenzione sul loro rapporto "Tu per me sei più di Shaila, e tu hai insinuato che io non fossi stata una brava amica", ammette Chiara, offesa.