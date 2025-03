Grande Fratello, sondaggi televoto: Helena e Javier vs Shaila. Il pubblico ha scelto, chi esce stasera La 40esima puntata del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5 sancirà la penultima eliminazione a un passo dalla finale: le nomination e chi esce

La finale è sempre più vicina e ogni voto è sempre più decisivo al Grande Fratello. Oggi lunedì 17 marzo 2025, infatti, va in onda la 40esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini, che sancirà un’altra eliminazione a un passo dalla finalissima in programma il prossimo 31 marzo. Chi sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’italia? In nomination ci sono ben 5 concorrenti e l’appuntamento, come sempre, è in prima serata su Canale 5. Scopriamo quali sono le percentuali del sondaggio lanciato da Libero Magazine e proviamo ad anticipare quale sarà il risultato del televoto Gf in cui i telespettatori devono rispondere alla domanda: ‘Chi vuoi salvare?’.

Sondaggi televoto Gf oggi (17 marzo), chi viene eliminato e chi va in finale: le percentuali

Dopo l’eliminazione choc (tra le polemiche) di Stefania Orlando della scorsa settimana, oggi lunedì 17 marzo 2025 al Grande Fratello andrà in scena un nuovo televoto. Gli inquilini hanno ormai la finalissima – prevista (forse) per il prossimo 31 marzo – nel mirino, ma uno di loro dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia proprio a un passo dalla semifinale. Potrebbe dunque trattarsi della penultima (se non l’ultima) eliminazione dello show, Sicuri di un posto nell’ultima puntata per giocarsi la vittoria di questa 18esima edizione del reality di Alfonso Signorini sono invece Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

In nomination ci sono 5 concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Chiara è stata nominata da Javier, Tommaso e (segretamente) da Jessica, mentre Helena è stata nominata da Giglio. Javier è stato nominato segretamente da Lorenzo (ancora furioso per l’atteggiamento dell’ex pallavolista nei confronti di Chiara), Mariavittoria da Chiara, Zeudi e Shaila. Quest’ultima è stata mandata in nomination dall’eterna ‘rivale’ Helena, con cui sarà ancora battaglia al televoto.

I sondaggi: chi viene eliminato e chi si salva

Condotta da Alfonso Signorini, la 40esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda oggi lunedì 17 marzo 2025 decreterà un’altra eliminazione. Il televoto di stasera, infatti, sarà eliminatorio: il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito da salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai risultati del sondaggio lanciato da Libero Magazine, al momento, Helena Prestes è nettamente favorita con il 54% delle preferenze del pubblico. Il suo fidanzato Javier Martinez insegue con il 17% dei voti, ma sarà un testa a testa anche con Shaila Gatta (12%), Chiara Cainelli (9%) e Mariavittoria Minghetti (8%). C’è curiosità per capire se i fandom tossici ‘inquineranno’ anche questa votazione. Nelle passate settimane, è esplosa la polemica a causa dell’intervento delle ‘Zelena’, l’agguerritissimo gruppo di fan che sostiene Zeudi, capace di influenzare l’esito di diverse sfide al televoto pare con metodi non limpidissimi. Ecco il riepilogo del sondaggio e le percentuali di gradimento dei quattro concorrenti protagonisti della votazione odierna al Grande Fratello:

