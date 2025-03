Grande Fratello (24 marzo), riassunto semifinale: Helena in finale, Shaila 'piange', eliminati e due concorrenti in bilico Nella puntata del 24 marzo, tanti confronti tra Lorenzo, Zeudi, Helena, Shaila, ma anche forti emozioni: chi è la quarta finalista e Shaila eliminata

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La quarantunesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 24 marzo 2025, si apre con un blocco dedicato al ‘Lavandino-gate’ tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, con Chiara Cainelli che ha fatto battute sulla modella brasiliana. Poi si passa al litigio tra Shaila e Zeudi che, a detta della Gatta, lei "Ha sfruttato situazioni per arrivare ai tuoi obiettivi". Non mancano poi confronti tra Giglio e Helena, che litiga e fa pace con Javier Martinez, il quale ammette di essere geloso e pensa a una famiglia con la modella. Poi si parla del rapporto tra Lorenzo e Shaila, tornata sui suoi passi dopo avergli detto di tutto e di più. Infine, Lorenzo asfalta Zeudi dicendo che si "alliscia tutta la casa".

Al termine di questa semifinale, scopriamo chi è stato eliminato, ovvero Giglio (con il televoto), Javier Martinez e Shaila Gatta, mentre Helena Prestes è la quarta finalista. Come sempre, ricordiamo che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata del 24 marzo 2025 di Grande Fratello e chi è al televoto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande Fratello, puntata 24 marzo 2025: cosa è successo

Si parte col ‘lavandino-gate’ tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che le avrebbe sputato dell’acqua sul collo mentre si sciacquava la bocca in cucina. Helena si arrabbia perché pensa che lo abbia fatto apposta e, infatti, per ripicca, la modella ha spruzzato acqua addosso a Chiara: "Il mio gesto è stato forte, lo ammetto, mi sentivo attaccata" dice Helena per scusarsi con la Cainelli nella clip. Per Jessica, Chiara è una ‘viperella’ per aver provocato, a loro dire, la Prestes, con la frase "Zeudi un lama che sputava". Zeudi dice di essere andata a lavarsi i denti in cucina per evitare provocazioni: "Mi dispiace giustificarmi davanti a tutta Italia sul fatto se sono un lama o meno, però si è visto che non le ho sputato in faccia". "Lei non l’ha fatto apposta" conferma la Prestes, aggiungendo: "La battuta di Chiara su di te mi ha dato fastidio". Zeudi, riferendosi al contrasto con la Cainelli, le fa notare: "Non è che se litighi con una persona puoi prendertela con le altre". Jessica invece è convinta che Chiara faccia della provocazione il suo stile di gioco, ma quest’ultima ribatte: "Io non ho provocato".

La lite tra Shaila e Zeudi

Shaila e Zeudi sono ai ferri corti. La Gatta pensa che Zeudi la stia sfruttando per vincere: "Non vado sul personale, ho messo in discussione come sei nel programma. Credo che allisci tutti a leccate di cu*o tante volte. Hai sfruttato situazioni per arrivare ai tuoi obiettivi". Zeudi ribatte: "Sono usciti lati di me che mai avevo mostrato, è dipeso dall’accusa di strumentalizzare la mia sessualità. Ho fatto molta introspezione. Quando Lorenzo ha detto che volevo fare la fenomena, non me lo aspettavo. In quel momento non mi andava di giocare al biliardino e ho detto che dovevo andare in bagno, con educazione mi sono esclusa io. Sembra che vogliano screditarmi per emergere loro. Io avevo detto a Lorenzo di non essere pronta al dialogo, ma lui l’ha preteso in quella occasione". Mentre commenta la situazione Cesara Buonamici ("Non c’era bisogno di andarsene via così" dice a Zeudi parlando di Lorenzo), Signorini, sentendo le due gieffine parlarsi costantemente addosso senza dare retta all’opinionista, si inalbera: "Oh ragazze, sta parlando a voi. Siete maleducate, sta parlando un’opinionista. Datele attenzione, non dovete farvi palate di fatti vostri!" Se Cesara Buonamici dà manforte a Shaila, ricordando inoltre che tutti hanno i propri problemi, Beatrice Luzzi sta dalla parte di Zeudi.

Non manca un breve confronto tra Giglio e Helena, che gli dice: "Tu sei un comodino. Il comodino è una persona che fa comodo. Non si fa vedere, se non in determinati momenti." Giglio ribatte: "Intanto, se sono un comodino, sono di marca. Ho cercato di darti consigli, ho cercato di dirti le cose giuste, tu arrivi come e quando vuoi ma il rispetto è importante nella condivisione. Se una persona non è presente e arriva quando è finito poi non si mette a dire ‘questo non è fatto bene'". Signorini cerca di chiudere il discorso: ‘Mi sembra di capire che c’è incompatibilità tra voi", ma Giglio continua: "Ti fidi solo delle persone che vuoi tu, non sono qui per screditarti ma per aiutarti" Helena non ci sta: "Mi punti sempre e nei momenti più difficili".

Gelosie e pace tra Helena e Javier

Si prosegue con la lite (e il successivo chiarimento) tra Helena e Javier, per il quale si è rotto qualcosa da quando lei si è avvicinata a Lorenzo. Nella clip lei parla di gelosia, lui ammette di essere insicuro perché "Non mi sono mai avvicinato così a una donna". Per Shaila, lei perde tempo a litigare con le tre Superchicche invece di chiarire con lui e per questo alla Prestes in realtà non gliene importerebbe nulla di Martinez. Helena gli dice: "Non ti sento più…" Poi Javier, abbracciandola, le dice: "Ti amo", e tutto si rivolve. Javier ammette di essere geloso di Helena e dice di sapere che il passato deve restare alle spalle, ma confessa anche che "Ogni giorno che passa provo sempre qualcosa di più forte nei confronti di Helena". Ora il pallavolista parla di famiglia e bambini, di un futuro insieme alla fidanzata. Per quanto riguarda il flirt tra Zeudi e Javier, la prima chiarisce: "Ho solo dato un mezzo bacio a stampo, ma non ci siamo baciati", ma alla Prestes, lo sguardo complice tra i due non è piaciuto, e Signorini ironizza: "Ma il bacio c’è stato o no? Non possiamo andare a letto con questo dubbio!", e Javier prova a tranquillizzare Helena: "Ti posso assicurare che con Zeudi non ci siamo mai baciati con la lingua, lo giuro". Zeudi conferma.

Nel frattempo in studio scopriamo che Tommaso Franchi ha tolto dagli amici alcuni concorrenti, perché "Ho tenuto solo le persone con cui ho stretto un legame". Il conduttore però svela: "Ho controllato e non ci sono tra i tuoi amici", ma Tommaso chiarisce: "Ma perché ancora non ci conosciamo".

Lorenzo e Shaila tra odio e amore

Si passa a parlare di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ancora ai ferri corti. Nella clip introduttiva, l’ex velina dice: "Non sei il principe di Bel-Air, non sei nessuno. Io sono una sua nemica adesso, che si facesse un esame di coscienza. Come ho fatto a non accorgermene prima? Mi sento usata. Per me è morto, è finita". Lorenzo dice: "Non so quanto sia la persona giusta per me. A due settimane dalla fine, dov’è finito il suo amore per Lorenzo?" "Io credo che Lorenzo si meriti la finale, a prescindere da me. Non è una competizione tra me e Lorenzo. Che vinca il migliore". Lorenzo si dice d’accordo. Signorini si chiede come sia possibile che si passi da parole tanto pesanti a baci passionali, e Shaila risponde: "Ci siamo riavvicinati perché mi sono resa conto che abbiamo dimenticato tutto il bello che avevamo costruito e per cui avevamo lottato". Lorenzo confessa di non essere adirato per le parole di Shaila: "Successivamente mi ha dimostrato tanto amore, e ciò va a sostituire tutta quella sua rabbia. Non è tutto risolto, ma mi sono pentito anche di aver detto determinate cose". Stefania Orlando ribadisce che per lei i due stanno portando avanti un teatrino e poi dà un consiglio a Shaila: "Staccati da questo rapporto che secondo me non è sano per nessuno dei due".

Il risultato del televoto Grande Fratello, chi è stato eliminato: le percentuali

Lo scorso lunedì sono finiti al televoto Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio. Il pubblico a casa ha deciso di eliminare Giglio, con Lorenzo che commenta: "Un fratello per me". Ecco le percentuali:

Chiara Cainelli: 41,27%

Helena Prestes: 37,97%

Giglio: 20,76%

Il televoto flash, chi sono gli eliminati: i nomi e le percentuali

I tre finalisti – Jessica, Zeudi e Lorenzo, sono chiamati a scegliere il nome di chi vogliono eliminare questa sera. Agli altri gieffini spettano invece le nomination palesi:

Helena elimina Chiara: "E’ arrivata dopo ed è una provocatrice"

Mariavittoria elimina Chiara: "Non è per la sua persona, ma lei è qui da due mesi"

Shaila elimina Javier: "Ha partecipato molto meno al GF rispetto a Chiara"

Javier elimina Chiara: "Voglio la rivincita"

Chiara elimina Helena: "Siamo persone molto diverse, sei incoerente e provocatrice"

Visto l’andamento delle nomination, Beatrice Luzzi commenta: "Non è colpa sua se è entrata dopo, è arrivata da poco ma ha dato tutto, ha trovato anche l’amore". Una volta concluse le nomination, i gieffini escono dalla stanza senza il permesso del conduttore e, quando il collegamento torna nel salone, Signorini impone a tutti (tranne i finalisti) di alzarsi per andare nella Mystery Room, e poi tornare subito indietro: "Sono un maestrino, tengo al rispetto delle liturgie" spiega il conduttore. I tre finalisti, spalle al Led, svelano i nomi da loro scelti:

Zeudi elimina Shaila: "Ha messo il gioco prima dell’amicizia"

Jessica elimina Chiara: "Difendo i veterani"

Lorenzo elimina Helena: "Il passato non lo dimentico"

Chiara, Helena, Shaila e Javier vanno al televoto flash. A uscire è Javier Martinez, che fa crollare Helena, in lacrime e visibilmente scossa, ed esultare Spolverato: "Per Javier, urrà!" Le percentuali:

Chiara Cainelli: 34,92 %

Helena Prestes: 34,29%

Shaila Gatta: 16,38%

Javier Martinez: 14,41%

Il secondo televoto flash: chi è il quarto finalista del Grande Fratello (24 marzo)

Helena, Chiara, Shaila e Mariavoittoria devono riuscire a prendere il piramidale con la base dorata per finire al televoto per diventare quarto finalista. Shaila pesca quello giusto e può scegliere chi portare con sé al televoto flash: Helena Prestes ("Se devo perdere, voglio farlo con fierezza" dice la Gatta), che a sua volta sceglie Chiara Cainelli ("Una scelta coraggiosa" commenta Signorini). Ricordiamo che il più votato sarà il quarto finalista, mentre il meno votato verrà eliminato questa sera. La sfida finale è tra Shaila Gatta e Helena Prestes: la prima viene eliminata, la seconda è la quarta finalista. Le percentuali:

Helena Prestes: 52,22%

Chiara Cainelli: 31,38%

Shaila Gatta: 16,4%

Chi è al televoto, Grande Fratello (24 marzo): Chiara e Mariavittoria

Al televoto finiscono Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Il pubblico deve decidere chi vuole in finale e il concorrente meno votato sarà eliminato nella quarantaduesima puntata del GF, la finale, fissata per lunedì 31 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche