Grande Fratello, i dubbi di Signorini su Zeudi: “Ma come fa?”, ancora ombre su televoto e fandom Il conduttore del reality show di Canale 5 si è interrogato sul clamoroso seguito dell’ex Miss Italia tra il pubblico del programma, che le è valso la finale

A poche ore dalla 40esima diretta stagionale del Grande Fratello, il reality show di Alfonso Signorini è ancora al centro di infinite polemiche. Il televoto e i suoi esiti sono sotto accusa (il Codacons è al lavoro su un esposto), anche e soprattutto a causa di continui ribaltoni dell’ultimo minuto e risultati inattesi. Una delle sorprese di questa 18esima edizione è stata sicuramente Zeudi Di Palma, entrata nella casa più spiata d’Italia in sordina e poi capace di arrivare fino alla finale trionfando al televoto contro protagoniste assolute del GF come Shaila Gatta o Helena Prestes. Lo stesso Alfonso Signorini si è detto stupito dell’enorme successo riscosso dall’ex Miss Italia che, trascinata da fandom agguerritissimi sui social, ha scosso il programma. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, Alfonso Signorini su Zeudi Di Palma e i fandom: cosa ha detto

Nel corso dell’ultima puntata del suo web show Boom, Alfonso Signorini è stato protagonista di una lunga chiacchierata insieme alla giornalista Grazia Sambruna per fare il punto sulla situazione del Grande Fratello. A poche ore dalla 40esima puntata, che sancirà una nuova eliminazione (qui i sondaggi), il conduttore e padrone della casa più spiata d’Italia è tornato a parlare della complicata gestione del televoto di questa 18esima edizione del reality show. Anche il Codacons sta indagando sui risultati a dir poco sospetti del GF, che quest’anno come mai prima d’ora è stato ‘inquinato’ da fandom e (presunti) voti dall’estero e bot che avrebbero alterato l’esito delle votazioni.

"Boccio i fandom tossici del GF" ha esordito Sambruna a Boom, aggiungendo di essere stata ‘vittima’ di uno dei fandom più agguerriti di questa edizione del programma (se non di sempre): quello di Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia è arrivata a sorpresa in finale proprio grazie al suo enorme quanto sorprendente seguito che, a quanto pare, non sta facendo sconti a nessuno, soprattutto sui social. "Questo weekend hanno messo una taglia internazionale sul mio profilo X in diverse lingue" ha raccontato la giornalista, spiegando: "Una taglia per fare chiudere il mio profilo. In particolare sono i fan di Zeudi Di Palma".

Lo stesso Alfonso Signorini si è detto sorpreso da questo successo di Miss Campania: "Ma come fa? Nessuno prima che entrasse al Grande Fratello sapeva chi fosse" Il conduttore ha confessato: "Nemmeno io sapevo chi fosse Zeudi Di Palma, nonostante faccia questo lavoro da 40 anni. Ma come fa ad avere tutto questo seguito?". Sambruna ha poi invitato sia il GF che Mediaset a porre un freno a questi fandom "minacciosi e intimidatori" che inquinano il programma, trovandosi d’accordo con Signorini: "Certo, negli ultimi anni questi fandom sono presenze che mi piacerebbe individuare".

