Grande Fratello, Helena e Lorenzo: notte d’accuse a Zeudi. Parte l’assalto alla favorita I due protagonisti di questa edizione del reality show di Alfonso Signorini hanno messo nel mirino la grande favorita per la vittoria finale: cosa hanno detto

La finale del Grande Fratello si avvicina e le quotazioni di Zeudi Di Palma salgono. L’ex Miss Italia, infatti, è ora la grande favorita per la vittoria di questa 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini, ma in finale dovrà vedersela con Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi ed Helena Prestes (Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono invece al televoto per l’ultimo posto in finale). Proprio i finalisti del GF hanno messo nel mirino Zeudi, mettendo in discussione la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Scopriamo cosa hanno detto.

Grande Fratello 18, Helena contro Zeudi: le sue parole

La semifinale del Grande Fratello andata in onda ieri è stata un punto di svolta decisivo per le sorti del reality, che ha visto l’uscita di scena di ben tre concorrenti. La tripla eliminazione choc di Luca Giglioli, Javier Martinez e soprattutto di Shaila Gatta – una delle protagoniste assolute di questa 18esima edizione – potrebbe infatti avere spianato la strada verso la vittoria finale a Zeudi Di Palma, considerata la grande favorita. Entrata in sordina nella casa più spiata d’Italia, l’ex Miss Italia si è imposta a suon di ribaltoni nei pronostici e un seguito di fandom sempre più agguerrito che le sono valsi un posto in finale, dove troverà Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Helena Prestes e una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli.

Zeudi ha raccolto consensi anche e soprattutto ‘grazie’ alle tensioni con Helena Prestes, con la quale – dopo un romantico avvicinamento – c’è stata la rottura (la modella brasiliana si è legata a Javier). Dopo essere stata eletta quarta finalista, ieri è stata proprio la modella brasiliana a cercare un nuovo confronto con l’ex Miss Italia, ma senza successo. "Lei è molto furba. Vuole vincere" si è poi sfogata Helena, ribadendo che secondo lei Zeudi avrebbe messo in atto una vera e propria strategia in questo GF strumentalizzando ogni situazione per passare da vittima: "Mi ha usato".

Lorenzo Spolverato sulla finale del GF: "Sta andando tutto secondo i suoi piani"

Al termine della semifinale del Grande Fratello – che ha visto l’eliminazione della sua compagna Shaila Gatta – anche Lorenzo Spolverato ha riflettuto su quelle che saranno le dinamiche decisive per la finale, dove se la vedrà contro una ‘concorrenza’ tutta al femminile. Chiacchierando con Mariavittoria Minghetti, il modello milanese si è detto stupito dell’uscita di scena di Shaila: "Io non lo so… non capisco allora fuori cosa succeda, si sono salvate Helena e Chiara e Shaila è uscita anche contro di lei. È una mia grande amica e sono felice che sia rimasta, però, se analizzo… la sfida con Helena può essere che le abbia messo i bastoni tra le ruote, però è sempre stata sé stessa". Lorenzo ha poi tirato le somme sulla sfida finale, lanciando una frecciata a Zeudi Di Palma: "Dobbiamo farci forza tutti, io ho perso Shaila, tu hai perso Tommy, Helena ha perso Javier, Zeudi non ha di che lamentarsi, sta andando tutto secondo i suoi piani". Il modello si era già tolto qualche sassolino dalla scarpa durante la semifinale criticando duramente l’ex Miss Italia: "Io penso che Zeudi sia molto finta, sa a memoria tutto quello che è successo qui i primi tre mesi, ad oggi ti dico che hai una marcia in più perché hai visto dove ti potevi attaccare, e tutte queste dinamiche sono quelle che ti stanno mandando avanti. Io vedo che stai giocando in un modo che a me personalmente non piace, e non è a carte scoperte, ti arrampichi sui vetri e allisci tutti dalla mattina alla sera".

