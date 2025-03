Grande Fratello, Beatrice Luzzi dopo la diretta choc: “Fiera di me”, ma il web la travolge Dopo lo scontro scioccante di ieri sera, l'attrice ha commentato su X con una frase 'pungente'. Ma gli utenti social sembrano aver preso malissimo il suo comportamento.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Ieri sera è andata in scena una Beatrice Luzzi ‘furiosa’. L’opinionista del Grande Fratello si è scontrata prima con Stefania Orlando e poi con il conduttore, Alfonso Signorini, alludendo al fatto che il pubblico in studio fosse stato pagato per darle addosso. Duro anche il confronto con Cesara Buonamici, da cui la Luzzi è sembrata uscire ‘malconcia’. Ma a scatenare una bufera sul web, contro l’attrice, è stato soprattutto il commento pungente che Beatrice ha affidato nelle scorse ore ai social. Una frase che non è andata giù a tanti utenti, compresi fan del Grande Fratello che un tempo dicevano di sostenere proprio la Luzzi. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Grande Fratello, il commento di Beatrice Luzzi e la furia del web

In piena notte, dopo gli scontri dell’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha condiviso un post al veleno. "Lasciatemelo dire: sono molto fiera di me", ha scritto l’attrice sul suo profilo X, attendendosi (forse) un’ondata di supporto dalla nutrita fanbase che l’ha sempre sostenuta. Ma qualcosa dev’essere andato storto, perché l’atteggiamento di Beatrice, e il commento post-puntata, non sono piaciuti praticamente a nessuno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E infatti gli utenti del web, sotto le parole di Beatrice Luzzi, hanno riversato decine e decine di commenti forti, tutti (o quasi) contrariati con la beniamina della scorsa edizione del Gf. "Dai Beatrice che Cesara e Stefania ti hanno fatto le scarpe", ha commentato una fan, "con questa storia di dire a Stefy di essere materna con ragazzi di 27 anni…ma tu nella tua edizione come ti sei comportata con i ragazzi di quell’età…la tua incoerenza fa molto ridere". E un’altra ha aggiunto: "Ma stai zitta, Stefania è stata una grande. Sei stata asfaltata da due grandi donne, Stefania e Cesara. Umiltà a te sconosciuta".

E il flusso di commenti negativi è proseguito per tutta la nottata, fino a stamattina. "Spiegaci un po’ Luzzi", ha scritto un’utente, "com’è che se Shaila dice che si merita la finale la elogi come fosse la Madonna e quando l’ha detto Helena l’hai fatta nera dandole dell’arrogante? E tu saresti quella imparziale?". "Sarai anche fiera", ha aggiunto un’altra spettatorice, "ma di sicuro non coerente: Hele si chiede cos’ha sbagliato per non arrivare in finale ed è arrogante. A Shaila che dice che la meritava sicuramente per il suo percorso e la sua carriera, le fai complimenti. Credo anche io che S. meriti ma tu usi 2 pesi e 2 misure".

Il ruolo (fondamentale) di Beatrice Luzzi

C’è infine chi ha attaccato la Luzzi malvolentieri, sottolineando anche alcuni atteggiamenti positivi dell’attrice. "Hai perso contro Stefania", ha concluso l’ex fan di Beatrice, "nel suo Gf non saresti stata la concorrente che sei stata. La tua fortuna è che nella tua edizione erano tutti troppo ignoranti. Però ieri con Helena sei stata carina e questo ti fa onore. È la concorrente che ti somiglia di più".

Che dire, adesso Beatrice avrà un bel da fare, per cercare di contenere i danni. Ma la quantità di interazioni e interesse che lei riesce a generare, in positivo o in negativo, continua a rendere l’ex gieffina una pedina importantissima per il Gf di Signorini. Questo è innegabile.

Potrebbe interessarti anche