Grande Fratello, televoto da brividi e sondaggi choc per Chiara. Il verdetto del pubblico sull'eliminazione Nella semifinale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5 andranno in scena le ultime eliminazioni: le nomination, chi esce chi si salva

Ultimi posti disponibili per la finale del Grande Fratello. Lunedì 24 marzo 2025, in occasione della 41esima diretta stagionale (la semifinale), andranno in scena le ultime eliminazioni del reality show di Alfonso Signorini. Chi sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia a un passo dalla possibilità di giocarsi la vittoria? In nomination ci sono 3 concorrenti, ma non è da escludere anche un televoto flash. L’appuntamento, come sempre, sarà in prima serata su Canale 5. Ecco quali sono le percentuali del sondaggio lanciato da Libero Magazine e proviamo ad anticipare quale sarà il risultato del televoto Gf che pone ai telespettatori questa domanda: ‘Chi vuoi salvare?’.

Grande Fratello 18 nomination, chi è a rischio: Helena, Chiara e Giglio

Dopo l’eliminazione di Tommaso Franchi e il salvataggio in extremis di Javier Martinez (rientrato in gioco grazie al bonus), il Grande Fratello si prepara in vista di quella che sarà la semifinale di questa 18esima edizione. Lunedì 24 marzo 2025 andrà infatti in scena la 41esima diretta stagionale, la penultima puntata di questa stagione del reality show di Alfonso Signorini; la finalissima, invece, è prevista per il prossimo 31 marzo. Chi raggiungerà i tre finalisti Lorenzo Spoverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma? I concorrenti del GF dovranno prima ‘sopravvivere’ alle ultime tornate del televoto, finito peraltro nuovamente sotto accusa tra fandom tossici, presunti bot, voti dall’estero e addirittura dal dark web (al centro anche di un’inchiesta di Striscia la Notizia).

In nomination ci sono 3 concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Luca Giglioli. Chiara è stata nominata da Jessica Morlacchi e (segretamente) da Javier Martinez, mentre Helena è stata nominata dalla sua ormai arci-nemica Zeudi Di Palma (accusata di avere "strumentalizzato la sua sessualità") e da Giglio. Quest’ultimo è stato a sua volta nominato da Helena e da Mariavittoria Minghetti.

Sondaggi televoto Gf, chi viene eliminato e chi si salva: percentuali sorprendenti

Condotta da Alfonso Signorini, la 41esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda lunedì 24 marzo 2025 sancrià una nuova eliminazione. Il televoto della semifinale, infatti, sarà eliminatorio. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito da salvare: il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), al momento, Helena Prestes è in netto vantaggio con addirittura il 73% delle preferenze del pubblico. Dietro sarà bagarre tra Chiara Cainelli (14%) e Luca Giglioli, dato al 13% secondo le proiezioni. Si tratta di risultati del tutto sorprendenti sopratutto riguardo alla percentuale di gradimento di Chiara, che appena quattro giorno fa ha trionfato al televoto battendo nettamente Helena e Shaila.

È bene sottolineare, però, che la distanze delle percentuali del sondaggio non sono abbastanza marcate per sbilanciarsi in un pronostico solido in merito risultato del televoto di lunedì sera, sopratutto in virtù delle polemiche sulle ‘votazioni’ inquinate dai fandom che potrebbero aver alterato le votazioni delle ultime settimane.

Ecco il riepilogo del sondaggio e le percentuali di gradimento dei cinque concorrenti protagonisti della votazione odierna:

