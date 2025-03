Grande Fratello, caos nella notte e lite furiosa tra Helena e Zeudi: “Mi ha sputato l’acqua addosso” Notte agitata per gli inquilini della Casa. Dopo la puntata, la Prestes e la Di Palma si sono scontrate in maniera molto forte: ecco cosa è successo.

La puntata del Grande Fratello di ieri sera è stata particolarmente accesa, sia per i temi trattati che per le varie discussioni avvenute tra gli inquilini. Ma la notte non è certo andata meglio, dato che, dopo aver già discusso nel corso della diretta, Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono ritrovate nuovamente a litigare anche in piena notte, con tanto di urla e accuse pesanti che non sono certo passate inosservate. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Grande Fratello, Helena e Zeudi ai ferri corti: lite furiosa nella notte

Helena e Zeudi non vanno d’accordo e questo è ormai palese a tutti. Ma dopo aver già discusso durante la puntata, anche nella notte le due ragazze si sono ritrovate a dare vita a uno scontro molto acceso. Il caos è scoppiato in particolare attorno alle quattro del mattino. "Sf***ta sei tu e non buttarmi l’acqua addosso", ha urlato Helena dalla cucina, per poi rivolgersi a Chiara ribadendo: "Mi ha buttato dell’acqua addosso. Avvicinati che ti faccio vedere come ha fatto".

Chiara, infastidita, ha risposto: "Vai a dormire subito, per favore smettila. Non ti avvicinare a me", mentre Zeudi ha negato assolutamente di aver gettato dell’acqua su Helena: "Tu sei folle, ma cosa dici?". Helena si è poi rivolta a Jessica, intervenuta per sapere costa stesse accadendo. "Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sue mani, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Non mi ha chiesto scusa, mi ha detto che l’ho provocata". Jessica ha quindi tentato di calmare Helena mentre Shaila ha allontanato Zeudi dalla cucina.

GF, scontro tra Helena e Zeudi: il web si divide

Lentamente la situazione si è poi calmata e Chiara ha cercato di smorzare la tensione anche con qualche battuta. "Zeudi ma sei un lama. C’è però chi sputa veleno. Ora però vogliamo la traiettoria dello sputo di Zeudi e i filmati a rallentatore", ha infatti scherzato la gieffina. Sul web la lite tra Zeudi ed Helena non è certo passata inosservata e, come sempre, c’è chi si è detto a favore di una e chi dell’altra. Alcuni hanno invocato per l’ennesima volta la squalifica di Helena, mentre altri hanno preso le sue difese a spada tratta. Insomma, il web risulta abbastanza diviso anche se la preferenza del pubblico nei confronti di Zeudi è ormai assodata.

