Grande Fratello, Signorini smonta il caso Beatrice Luzzi: la verità sulla (presunta) lite in diretta Dopo alcuni rumors in merito alla presunta sfuriata del conduttore contro l’opinionista durante la pubblicità, arriva ora il racconto ufficiale.

La puntata del Grande Fratello che è andata in onda lunedì sera ha fatto come sempre discutere. In particolar modo ha tenuto banco una segnalazione arrivata da all’esperta di gossip Deianira Marzano, nella quale una persona presente nel pubblico raccontava che il conduttore Alfonso Signorini avrebbe fatto una vera e propria sfuriata contro l’opinionista Beatrice Luzzi durante la pubblicità. Questo dopo averla già bacchettata anche in diretta, ma con modi e toni molto più pacati. Ospite al programma web Boom, la giornalista Grazia Sambruna ha quindi chiesto al diretto interessato se tale notizia fosse vera e Alfonso Signorini non ha esitato a rispondere: ecco cosa ha detto.

Alfonso Signorini, la verità sulla sfuriata contro Beatrice Luzzi

La giornalista Grazia Sambruna, come sempre sul pezzo, ha prontamente chiesto ad Alfonso Signorini se la forte lite con Beatrice Luzzi, avventa secondo i rumors durante uno stacco pubblicitario, fosse reale. Immediata la risposta del conduttore che senza giri di parole ha affermato: "Ma va… Intanto dircene di tutti i colori non era possibile perché io non avevo voce, avevo la febbre e stavo malissimo. L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente".

Ecco dunque la smentita ufficiale del conduttore, che ci ha anche tenuto a sottolineare che l’unico diverbio avuto con Beatrice è stato visto in diretta da tutti. "È vero, c’è stata tra noi una discussione, ma tutto ciò che si discute lo si fa apertamente, anche perché io non ho proprio niente da nascondere… Tutte le discussioni si fanno davanti alle telecamere in diretta. Dopo l’ho pure coinvolta in altre questioni, come tra l’altro si è visto chiaramente…".

GF, Alfonso Signorini: "Ecco cosa faccio durante la pubblicità"

Rimanendo in tema ‘stacchi pubblicitari’, Alfonso Signorini ha anche rivelato ciò che è solito fare quando c’è la pubblicità, dato che molti telespettatori si sono accorti che ad ogni stacco il conduttore corre dietro le quinte. "Sapete cosa faccio durante gli stacchi pubblicitari? Io me ne vado via… Dove vado? Vado a bere il the all’arancia e al miele che mi faccio fare. Sto lì con la mia tazzina come una vecchia a bere e aspetto che riprenda la diretta", ha confessato Signorini.

Immediata la battuta di Grazia Sambruna: "Pensavo a bere della Vodka…". Signorini a quel punto è scoppiato a ridere e ha prontamente risposto: "No, no alcoholic free". Svelato dunque l’arcano, e ora anche il pubblico è a conoscenza del rito che Alfonso Signorini è solito eseguire durante gli stacchi pubblicitari del Grande Fratello.

