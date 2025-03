Grande Fratello, Shaila e Lorenzo ci ricascano: perdono, lacrime e baci hot. “L’odio è una forma d’amore” Proprio quando sembrava tutto finito, la ballerina e il modello milanese si sono riavvicinati: una scena che nessuno si sarebbe aspettato. Ecco cosa è successo.

Le sorprese al Grande Fratello sono sempre dietro l’angolo, e proprio quando la storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrava essere definitivamente finita (con tanto di insulti e attacchi reciproci) i due ragazzi si sono riavvicinati tra lacrime, promesse di perdono e baci hot. Un vero e proprio colpo di scena che ha colpito sia gli altri inquilini che i telespettatori che li seguono quotidianamente. Ma vediamo qualche dettaglio in più di ciò che è successo.

Grande Fratello, Shaila di nuovo tra le braccia di Lorenzo: pace fatta?

Negli ultimi giorni sembrava che Shaila avesse preso la sua decisione, ovvero quella di mettere un punto definitivo alla relazione con Lorenzo, mettendo al primo posto sé stessa. I due sono arrivati a scambiarsi parole molto forti e per la loro storia d’amore sembrava davvero non esserci più speranza. Al Grande Fratello, però, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo: nelle ultime ore Shaila è tornata tra le braccia di Lorenzo, con tanto di scena da soap-opera mostrata in giardino tra lacrime, perdono e baci hot.

"Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l’odio è una forma d’amore", ha detto Shaila in quel momento, affermando di non poter mentire più né a sé stessa né a Lorenzo in merito all’amore vero che prova per lui. "Siamo due irrisolti che si sono incontrati e si sono innamorati… Mi sono innamorata di una potenzialità e io in te vedo un grande potenziale", ha concluso.

"Sei pazzesca, sei bellissima, non ti ho mai vista più bella di stasera, sei un dono, sei la cosa più grande che mi sia arrivata nella vita ed ero impreparato", ha quindi risposto Lorenzo. Un confronto finito dunque tra baci, abbracci e, a quanto pare, anche con la promessa di darsi un’altra possibilità, contro tutte le aspettative degli ultimi tempi.

GF, Lorenzo e Shaila di nuovo insieme: la reazione del web

Dopo questa scena inaspettata, molti telespettatori si sono riversati sul web per esprimere il proprio parere in merito a queste continue montagne russe tra Shaila e Lorenzo. Inutile dire che i parerei sono davvero molto contrastanti. "Queste due persone hanno bisogno di aiuto, perché sono a dei livelli così gravi di pazzia, boh comunque Shaila Gatta fuori che non hai imparato niente", si legge in un commento su X. E ancora: "Shaila si sente in colpa realizzando che ha tirato fuori la sua parte peggiore, che si è affidata a persone sbagliate perdendosi per strada", "Shaila ma hai appena fatto pace con il tuo ‘ragazzo’ dopo 3 settimane e invece di stare con lui con la vostra ‘passione e amore enorme’ come mai parli sempre di Helena?".

Insomma, tra chi crede nel loro amore e chi ancora lo considera pura strategia, i dubbi sono ancora molti. Come finirà?

