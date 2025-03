Grande Fratello (17 marzo), cosa è successo: Tommaso Franchi eliminato, Javier si salva col bonus. Chi è al televoto Nella puntata del 17 marzo, le liti tra Mariavittoria e Tommaso, uscito col televoto flash, e Shaila e Lorenzo. Poi nomination e sorprese: cosa è successo

La quarantesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 17 marzo 2025, si apre con un blocco dedicato alla lite tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, il quale si è arrabbiato per il bagno nella vasca fatto dalla fidanzata con Zeudi Di Palma che la scorsa settimana aveva parlato della presunta bisessualità della Minghetti. Non manca un blocco sugli Shailenzo la cui relazione è ormai al capolinea, con Lorenzo che si è riavvicinato a Helena Prestes, la quale sembra ancora invaghita del modello, tanto da suscitare la gelosia di Javier Martinez. Poi le sorprese per Tommaso – il padre Giacomo – e per Jessica Morlacchi, ovvero i nipotini e la madre, che della figlia dice: "Non ha ancora trovato un uomo perché è troppo gelosa, ma di pretendenti ne ha!"

Al termine della puntata, scopriamo chi è il nuovo eliminato di questa edizione del GF, ovvero Tommaso Franchi, uscito a causa del televoto flash (Javier Martinez si è salvato grazie al bonus donatogli dal pubblico a casa un paio di mesi fa). Come sempre, ricordiamo che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata del 17 marzo 2025 di Grande Fratello e chi è al televoto.

Grande Fratello, puntata 17 marzo 2025: cosa è successo a Mariavittoria e Tommaso

La puntata comincia con Mariavittoria in Mystery e Tommaso in Super Led. I due hanno litigato perché la Minghetti ha fatto un bagno nella vasca con Zeudi Di Palma e lui si è infastidito. "Mi manchi di rispetto e fai passare a me come quello sbagliato" dice Franchi nel video introduttivo, dove si vede Mariavittoria chiedergli di starle lontano. Lei lo lascia: "Sono veramente piena, non ce la faccio più. Mi sento ricattata moralmente". Lui dichiara: "Hai fatto di me ciò che volevi, mi hai usato, sei falsa". Durante il confronto in diretta, la Minghetti spiega: "Quando io e Tommaso litighiamo, mi sembra di avere di fronte un nemico, come se mi volesse sempre infangare. Quando litighiamo, lui rivela agli altri delle confidenze che gli faccio in intimità, mentre io non l’ho mai fatto". "Succede perché ho il microfono acceso addosso" ribatte Tommaso. "La sera che è uscita la notizia che a lei piacciono le donne, e non è vero, Mavi mi ha chiesto di tulelarci, di non alimentare questo fuoco di paglia. Poi Zeudi entra nella vasca senza nemmeno chiederle se potesse entrare. Magari l’ha fatto inconsapevolmente, però…"

Signorini ricorda a Tommaso che pure Helena era entrata nella stessa vasca con Zeudi e Mavi. L’ex Miss Italia sottlinea: "Per me era un gioco, ero lì dentro vestita". "Non è la prima volta che si arrabbia e boom, spara a mille. Mi ha lasciato…" continua Tommaso, che aggiunge: "Non si tratta di pressing da parte mia, mi ero innervosito con Mariavittoria solo perché mi aveva detto di non creare caos e poi è stata lei a farlo". Zeudi si arrabbia con Franchi perché lui dice che lei vuole creare una dinamica con Mariavittoria e lo fa davanti a tutta Italia invece di parlarle direttamente: "Non puoi dire cattiverie su di me". Secondo Mariavittoria, il carattere di Tommaso appesantisce la relazione: "Vorrei più leggerezza". Infine, per Helena Prestes, Zeudi si è messa in mezzo alla coppia ancora una volta, dando quindi ragione a Franchi. Dallo studio, Cesara Buonamici commenta: "Tommaso, una donna non è un abito su misura, non puoi pretendere di cucirtela, di plasmartela come ti pare. O te la prendi come è o lasci stare. E comunque devi crescere". "Invece di essere felice dei momenti in cui la propria donna è felice… Si diventa possessivi e questo non è vero amore", aggiunge Beatrice Luzzi.

Gf, relazione al capolinea per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Shaila e Lorenzo si sono lasciati molto male e Signorini invita i due a restare in Salone da soli per l’ennesimo confronto faccia a faccia. Lui dichiara che la Gatta lo ha fatto sentire il carnefice della relazione e di sentirsi molto ferito da lei, mentre Shaila pensa che lui le abbia messo il bastone tra le ruote in questo suo percorso e dice: "Sei infantile e scappi. Fai il teatrino da sei mei". "Ho dei sensi di colpa perché in tutto questo lei non è riuscita ad uscire come voleva, e credo che ce l’abbia con me per questo. Ma chi è Shaila? Di chi mi sono innamorato?" dice Spolverato nella clip introduttiva. "Non vale niente" afferma Lorenzo durante il confronto. Shaila aggiunge: "Nemmeno il tuo comportamento vale niente. Hai messo una bella maschera? Fingi con gli altri, ma con me non farlo. Con te non si può parlare, finché ti assecondo va bene tutto…" Lorenzo dichiara: "Allora, se la pensi così, vado in camera. Devi buttarmi mer*a addosso?"

"Gli voglio bene e il sentimento esiste, ma mi chiedo: ‘Ho idealizzato o è davvero così?’" svela Shaila a Signorini, il quale poi mette in dubbio che tra loro ci sia un vero sentimento. Lorenzo però non ci sta e dice che il sentimento c’è e sottolinea: "La chiave del dialogo l’avevamo trovata quando era finita la relazione. A un certo punto lei ha parlato di amor proprio". Sentendole poi dire che a lei lui ‘è scaduto’, ha preso le distanze. Zeudi Di Palma commenta: "Tu hai paura che Shaila si sia messa al primo posto al di fuori della relazione, lei non sarà più come prima". Subito dopo la Gatta vede un video in cui Lorenzo parla a Helena dei loro fatti privati e l’ex velina sbotta: "È ridicolo, ma con che coraggio?! Metti la pasta in bocca ai leoni". Poi Signorini manda in onda un post scritto da Stefania Orlando sui social in cui si chiede dove sia finito tutto l’amore di Shaila per Lorenzo ora che non è arrivata in finale con la coppia. Spolverato le dà ragione, ma Beatrice Luzzi, dallo studio, rassicura l’ex velina dicendole che sotto quel post ci sono molti commenti iper-negativi. Il conduttore però si inalbera con l’attrice: "Hai fatto una cosa non corretta. Da regolamento non si può fare! È inutile che stiamo qui a pontificare sulle informazioni arrivate dall’esterno se poi parliamo dei commenti negativi sotto i post".

Al Grande Fratello il riavvicinamento di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Poi l’incontro tra Tommaso Franchi e il padre Giacomo, il quale lo invita a ad essere più leggere e accettare che una persona può essere diversa da come vorrebbe lui, ricordando in studio che comunque è giovane e imparerà a farlo col tempo. Infine, Giacomo incontra anche Mariavittoria, Helena e Zeudi, il "gruppetto della vasca", come lo definisce il conduttore. Il padre di Tommy, infatti, ammette che se si fosse trovato di fronte a tre donne in una vasca, si sarebbe buttato senza esitare. Dopo la sorpresa a Franchi, si passa a parlare del riavvicinamento sospetto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Javier è geloso, mentre Shaila sostiene che Helena non aspettava altro che si lasciassero. La modella brasiliana non mette in dubbio l’amore di Lorenzo e Shaila e cerca dare manforte al modello dicendo che "vuole evitare il caos", oltre a dichiarare che lo trova ‘più leggero‘. Javier è chiamato a commentare l’accaduto, ma decide di farlo alzandosi dal divano per allontanarsi da Helena: "Sono abbastanza inca**ato, non mi va, forse chiarisco con lei… però se dici ‘peccato che le nostre strade siano diverse’ a Lorenzo, qualche domanda me la faccio" dice.

Helena contro Zeudi: "Strumentalizza la sua sessualità"

Si torna a parlare di Zeudi Di Palma e Helena Prestes, che ribadisce: "Sei confusa sul rapporto con me, non ho messo in dubbio la tua sessualità, ma la tua personalità. Hai strumentalizzato la tua sessualità. Mi ha preso in giro pure quando si è avvicinata per baciarmi". Nel confronto in salone, Helena commenta: "Lei è instabile, diceva una cosa e ne faceva un’altra. Ha detto dopo di essere bisessuale. Non ho paura di parlare della tua sessualità, la tua fedeltà è stata incostante, io non ho mai vissuto di strategia. Hai fatto il lavaggio del cervello a Shaila. Sostengo che ognuno qua fa il suo show, e ha una sua idea. Lei è entrata sapendo già su chi puntare e ha raggiunto le persone usandomi. Voleva fare un po’ come me e sei anche brava, hai un vocabolario più ricco del mio". Lorenzo si scaglia contro Zeudi ("Fa la fenomena da quando l’hanno eletta finalista") e lei risponde: "Io non mi sento una fenomena, sono sempre con i piedi per terra".

Il risultato del televoto Grande Fratello, chi è stato eliminato: le percentuali

Lo scorso giovedì sono finiti al televoto Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez. Il pubblico a casa ha deciso di eliminare Javier Martinez, che saluta Helena dandole un bacio sulla guancia. Lei non la prende benissimo: "Ma perché mi saluti così? Ti fidi ci me? Stai per uscire e vorrei solo parlare con te" "Vai tranquilla, non è successo niente, ne parliamo fuori" risponde Javier un po’ stizzito. Ecco le percentuali:

Signorini ricorda che Javier Martinez ha una seconda vita che gli permette di rientrare nella casa. "In questo momento sono poco lucido nel cercare di vederla in maniera positiva" commenta il pallavolista prima di aprire la porta e scoprire che è ancora un concorrente del Gf. Rientrato in casa, dice: "Raga, ho il bonus!"

Gf, il televoto flash: chi è il primo eliminato e le percentuali

I tre finalisti – Lorenzo, Jessica e Zeudi – sono chiamati a trovare tra i 6 piramidali sul tavolo quello con la base dorata, scovata infine da Spolverato. Gli altri concorrenti li raggiungono la Mystery Room. A iniziare la catena per il televoto flash, dove andranno gli ultimi due gieffini che non verranno salvati.

Lorenzo salva Shaila: "Non mi va di sputare nel piatto in cui ho mangiato, si merita di arrivare fino alla fine"

Shaila salva Chiara: "So chi salverà, Giglio"

Chiara salva Giglio: "Abbiamo costruito un bellissimo rapporto di amicizia"

Giglio salva Javier: "È nella mia lista dei preferiti dal primo giorno"

Javier salva Helena: "Nonostante tutto, scelgo lei"

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi vanno al televoto flash. I due hanno la possibilità di vendicarsi trascinando un altro concorrente al televoto per l’eliminazione: Chiara Cainelli è la scelta, anche se Tommy voleva mandare a casa Giglio. Alla fine, decide di assecondare la volontà della Minghetti, la quale spera che abbia fatto il nome di Chiara solo perché si è reso conto che Giglio è nella casa dal 16 settembre e non per amore. I tre vengono chiamati in studio, dove la prima a salvarsi è Chiara. A questo punto Tommaso e Mariavittoria sono a rischio eliminazione, ma decidono di risolvere i loro problemi d’amore baciandosi in diretta: pace fatta. Tommaso Franchi è il primo eliminato della puntata. Le percentuali:

Chiara Cainelli: 46,54%

Mariavittoria Minghetti: 28,23%

Tommaso Franchi: 25,23%

GF nomination, 17 marzo: voti e motivazioni

Ecco tutte le nomination dei concorrenti.

Palesi (finalisti):

Jessica nomina Chiara: "Spero di concludere l’esperienza con i veterani"

Lorenzo nomina Javier: "Per il nostro passato"

Zeudi nomina Helena: "Mi ha accusato del fatto che starei strumentalizzando la mia sessualità"

Segrete:

Helena nomina Giglio: "È sempre contro di me"

Shaila nomina Helena: "Siamo due mondi lontani"

Javier nomina Chiara: "Vorrei prendermi una rivincita e andare al televoto con lei"

Giglio nomina Helena: "Non riusciamo ad avere un chiarimento"

Chiara nomina Mariavittoria: "Ricambio la nomination"

Mariavittoria nomina Giglio: "Vediamo se riusciamo a mandare più di tre persone al televoto"

Chi è al televoto, Grande Fratello (17 marzo): Helena, Chiara e Giglio

Al televoto finiscono Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio. Il pubblico deve decidere chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato nella quarantunesima puntata del GF, fissata per lunedì 24 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

