Grande Fratello (13 marzo), cosa è successo: Stefania Orlando eliminata, Signorini stronca Beatrice Luzzi. Chi è al televoto Nella puntata del 13 marzo, l'atteso confronto tra Luzzi e Orlando, eliminata dal televoto, e la linea della vita di Helena. Poi il televoto e nomination

La trentanovesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 giovedì 13 marzo 2025, si apre con un blocco dedicato a Helena, gelosa di Zeudi per l’aereo dedicato a lei e a Javier, per poi proseguire con il confronto in studio tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando. Non manca poi un provino di Lorenzo, Tommaso, Helena e Javier per la prossima web serie di Lory Del Santo, ospite di puntata. La serata prosegue con la rivelazione di Zeudi sulla presunta bisessualità di Mariavittoria Minghetti e con un confronto tra la Orlando e Giglio, che poi riceve la sorpresa di mamma Annalisa: entra nella casa per dirgli che è una persona meravigliosa, la persona che ha sempre voluto: "Sei bravo, sei buono, facevi ciò che c’era da fare. Per me hai già vinto, hai dimostrato di aver preso il meglio da tutta la famiglia". Al termine della puntata, scopriamo chi è il nuovo eliminato di questa edizione del GF, ovvero Stefania Orlando. Come sempre, ricordiamo che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata del 13 marzo 2025 di Grande Fratello e chi è al televoto.

Grande Fratello, puntata 13 marzo 2025: cosa è successo

La puntata parte dalle reazioni dei concorrenti alla proclamazione di Zeudi Di Palma quale terza finalista del reality show: Shaila pensa di meritarsi la finale più di lei (essendo nel programma dall’inizio), mentre Helena è sempre più gelosa di Miss Italia da quanto ha visto un aereo per Zeudi e Javier con uno striscione con su scritto "voi avete la chimica". A infastidirla è la risposta di Javier che ha risposto al regalo dei fan con un ‘cuore’ fatto con le mani. La modella brasiliana piange e dice che non si fida più di lui, tanto che era disposta a lasciarlo (poi hanno chiarito), mentre Javier sostiene che non c’è da mettere in dubbio ciò che lui prova per lei solo perché dà attenzioni a Zeudi, né perché ha fatto quel gesto del cuore insieme a lei. "Ho ascoltato lei strumentalizzare il dolore e dire che con Javier era solo attrazione fisica. Di Zeudi non mi fido" chiarisce Helena. La Di Palma dice: "Io non ho mai messo il dito tra voi, ho dei valori e dei principi. Secondo me, Javier non si è avvicinato a me con malizia". Javier, incalzato da Signorini che gli chiede come mai, sapendo della gelosia della Prestes, cerchi la vicinanza di Zeudi, e il pallavolista risponde: "Io non ce l’ho con Zeudi. Non ho nulla da nascondere, il cuoricino l’ho fatto senza nemmeno sapere che Helena fosse lì. Alla base di tutto, ci sono persone che spendono soldi per aerei, era un gesto per ringraziarli. E lei deve accettarlo". "Non è che ti stai avvicinando a Zeudi perché è terza finalista?" chiede Signorini, ma Martinez nega.

Lo scontro tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi al GF si accende

Dopo il diverbio acceso dello scorso lunedì, Beatrice Luzzi parte come un treno senza mandarle a dire: "Ha avuto un atteggiamento un po’ cattivo, lei è entrata troppo a gamba tesa. Hai dato dei giudizi trancianti sui sentimenti di Lorenzo e Shaila, persone che non conoscevi bene, essendo entrata al GF in un secondo momento. Hai detto a Chiara e Alfonso ‘siete gli Shailenzo dei poveri’. Hai detto cose forti e non ti sei resa conto di aver dato giudizi che non sono costruttivi, hai usato parole distruttive." Stefania ribatte: "Non sono entrata a gamba tesa, ho aspettato un mese e vissuto la casa. Mi sembravano molto teatrali e in base a questo ho espresso le mie opinioni. Ho solo analizzato ciò che è successo nella casa, non sono mai andata sul personale. Mi sembra tu ci abbia messo il carico da 12. Tu ce l’avevi con me da prima che entrassi nel GF perché ho detto che giocavi sul vittimismo."

Beatrice chiarisce: "La cosa che ha stonato molto è quello che tu avevi detto di me durante il GF. Ad un certo punto, a Pomeriggio 5, ti conveniva parlar male di me e hai cambiato tutto. Tu riesci a dire tutto il contrario sullo stesso argomento. Lo hai fatto anche con Lorenzo." Ma la Orlando non ci sta: "Io analizzo quello che succede e le strategie che si possono fare dentro la casa. Lui mi è sembrato finto, ma non credo sia una persona finta nella vita reale." La Luzzi sottolinea: "Hai dato contro a Lorenzo per due settimane, vuoi capire che le tue parole hanno un peso? Sono due ragazzi di 27 anni". Stefania però risponde a tono: "Allora non mi dovevano chiamare. Non posso dire nulla perché hanno 27 anni?", e Beatrice spiega: "Stiamo parlando di sentimenti, sei stata tranciante!"

Cesara Buonamici dice di essere dalla parte di Stefania e la Luzzi se la ride: "Io non sopporto usare il disprezzo umano contro le persone che hanno un parere diverso dal tuo. Poi, invece di esprimere delle opinioni, diventare delle tifose sfegatate di una o dell’altra… Proprio tu che parli della necessità di essere materna, abbi pazienza… proprio tu usi questa parola? Se uno non è d’accordo con lei, che argomenti su quelle parole allora" spiega l’opinionista. Beatrice, ironica, dice: "Io non sapevo che il confronto fosse con Cesara. Tu hai tifato per due persone dall’inizio. Tutti sono tifosi tranne me perché ho cambiato idea su tutti. Io ho cambiato idea a seconda delle posizioni. Fossi in Stefania, avrei cercato di aiutare Shaila e Lorenzo." Stefania non comprende cosa ha fatto di male e chiede: "Io vorrei sapere su cosa ho giocato sulla loro pelle, io ho solo detto che Lorenzo ha usato l’articolo uscito su lui e Chiara per fare strategia. Cosa ho detto di male? Tu sei permalosa, Beatrice. Te la sei legata al dito". "Tu sei entrata e sapevi già contro chi andare!" insiste l’opinionista, ma la Orlando ribatte: "Ti sei montata cosi tanto la testa che non riescono a farti neanche il primo piano". Signorini, che proprio oggi ha ricevuto il tapiro d’oro e si è sfogato contro gli autori del reality, blocca la discussione accesa tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi, che poi, vedendola uscire dallo studio su insistenza del conduttore dopo aver detto quest’ultima frase, dice "cosa ha detto?", come volesse proseguire il dibattito, e poi, sentendo l’applauso per la Orlando, esclama: "Avete pagato il pubblico?" Signorini risponde a tono: "Lo abbiamo pagato? Non credo proprio, il pubblico è libero di esprimere la propria opinione anche attraverso gli applausi. Pensi che sia pagato? L’anno scorso ti piaceva così tanto il pubblico!"

Al Grande Fratello la sessualità di Mariavittoria Minghetti e i provini di Lory Del Santo

Si parla di Zeudi che ha svelato che la Minghetti potrebbe essere interessata anche alle donne, e Mariavittoria chiarisce: "Mi affascinano le donne, la loro bellezza". Per Helena, Zeudi ha tirato fuori questo fatto per "strategia". Tommaso commenta: "Non riesco ad essere geloso, se lei dovesse avere un flirt con una donna, non mi darebbe noia come se lo avesse con un uomo".

Lory Del Santo entra nella casa del GF per fare un provino a Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Tommaso Franchi. I due uomini devono riuscire a conquistare il cuore della modella brasiliana, dicendo alla fine del provino improvvisato la frase "Senza una prima goccia d’acqua la pianta non cresce", scritta da Lory Del Santo. La scenetta viene messa in scena nella Super Led, dove è stato ricostruito il set: una spiaggia caraibica. Entrambi i gieffini non brillano, in particolare Tommaso sembra troppo abbottonato nell’approccio, ma il momento più divertente arriva quando è Javier a dover fare un provino: la ‘Fumagalla’ entra in scena e surclassa sia Lorenzo che Tommaso per credibilità e bravura.

Shaila Gatta non è "la fidanzata di qualcuno"

Si passa a Shaila Gatta, rimasta male per non essere ancora tra i finalisti di questa edizione. Nei giorni scorsi si è chiesta che ciò non dipenda dal fatto di essersi messa in secondo piano nella storia con Lorenzo Spolverato: "Io sono Shaila Gatta, non la fidanzata di qualcuno. Anche se ci ho messo sei mesi e non mi porterà alla finale, quantomeno ci sono arrivata. Sto pagando un po’ il prezzo delle mie scelte, ma non credo di essermi oscurata, chi vuole lo vede". Lorenzo dice: "Io sono felice che Shaila abbia fatto questa riflessione. Penso di esserci sempre stato anche io per te, sei venuta tanto da me nelle fasi di down anche quando non richiesto, ma è stato comunque apprezzato. Se questo ti ha portato ad arrivare alla consapevolezza di volerti mettere al primo posto anche nella relazione, io sono fiero di te perché ti amo." Dallo studio, Cesara Buonamici commenta: "Non hai sbagliato tu e che nel vostro rapporto si è concentrata tutta l’attenzione su Lorenzo e non potevi farci niente. Sono contenta, il cuore ha lasciato spazio al cervello". Lorenzo non prende la parola ma la reazione è quella di una persona che si vede attaccato per l’ennesima volta.

La linea della vita di Helena Prestes

Helena parla della sua infanzia molto difficile perché "papà e mamma litigavano sempre e io vomitavo": "Mi nascondevo in una stanza e aspettavo che le urla cessassero. Scappavamo di casa ed entravamo in altre favelas, molte famiglie ci hanno aiutato a fuggire dai litigi. Quando papà aveva 7 anni, papà è andato via di casa. Mamma ci ha insegnato che dovevamo studiare, ho iniziato a giocare a basket come prima professione e a portare a casa dei soldi. Poi ho iniziato a viaggiare per fare la modella, mandavo soldi a casa. Io tornavo e mamma era sempre più stanca, è diventata dura. Continuavo a viaggiare. Dopo un primo amore conosciuto a New York, ho trovato un’altra persona che mi ha chiesto di fare un figlio insieme. Ho detto a mia madre che non volevo più mandarle soldi per creare una mia famiglia e lei si è arrabbiata, mi ha detto che ero uguale a tutti e da quel momento non ci parliamo più. Mi manca. Mio padre in questi anni mi ha chiamata al telefono e mi chiesto dei soldi. È stato difficile. Non ho mai spesso di credere nell’amore, nonostante tutto. Io guardo questa vita e penso che sono stata fortunata, non mi è mancato niente". Quando Signorini le chiede del complesso rapporto con i genitori, Helena ammette: "Mi fa piacere aiutarli". Sull’amore dice: "Non mi sarei mai aspettata di innamorarmi al GF, Javier è una persona speciale".

Il risultato del televoto Grande Fratello, chi è stato eliminato: le percentuali

Lo scorso lunedì sono finiti al televoto Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Il pubblico a casa ha deciso di eliminare Stefania Orlando. Ecco le percentuali:

GF nomination, 13 marzo: voti e motivazioni

Ecco tutte le nomination dei concorrenti.

Palesi:

Shaila nomina Mariavittoria: "Mi ha delusa e non me lo dimentico"

Javier nomina Chiara: "È l’unica non veterana e non ci prendiamo"

Mariavittoria nomina Chiara: "Le motivazioni sono le stesse, anche se noto un miglioramento"

Giglio nomina Helena: "È una concorrente molto forte"

Chiara nomina Mariavittoria: "Sapevo che lei mi avrebbe nominata, il nostro rapporto è andato a scemare"

Tommaso nomina Chiara: "Non è una veterana"

Helena nomina Shaila: "Sei molto costruita"

Segrete (finalisti):

Zeudi nomina Mariavittoria: "Se la potrebbe giocare con Chiara al televoto"

Lorenzo nomina Javier: "Ho trovato scorretto il suo atteggiamento nei confronti di Chiara quando tutti la stavano attaccando, avrebbe potuto dirglielo in un secondo momento essendo la fidanzata di un suo amico"

Jessica nomina Chiara: "Volevo uscisse lei stasera, non Stefania"

Chi è al televoto, Grande Fratello (13 marzo): Chiara, Mariavittoria, Helena, Javier e Shaila

Al televoto finiscono Chiara, Mariavittoria, Helena, Shaila e Javier. Il pubblico deve decidere chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato nella quarantesima puntata del GF, fissata per lunedì 17 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

