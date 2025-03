Grande Fratello, Zeudi si ribella a Lorenzo e stronca Giglio e Chiara: “Sono più matura di tutti messi insieme” Nuovi scontri dentro la Casa più spiata d’Italia: la Di Palma ha avuto un accesa discussione con Luca Giglioli e la Cainelli. Ecco cosa è successo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Gli inquilini all’interno della Casa del Grande Fratello sono sempre meno e tra loro la tensione è sempre più alta. Nelle ultime ore, la terza finalista Zeudi Di Palma ha avuto un confronto molto acceso con Giglio per poi scagliarsi, sorprendentemente, anche contro l’amica Chiara Cainelli, la quale non avrebbe preso le sue difese. Vediamo nel dettaglio cosa è successo in Casa.

GF, Zeudi contro Giglio: "Non mi interessa quello che pensa"

Continuano gli scontri all’interno della Casa del Grande Fratello, dove nelle ultime ore Zeudi Di Palma e Giglio si sono resi protagonisti di una nuova discussione. Tutto è successo nella notte, quando Giglio ha voluto chiamare anche Lorenzo Spolverato per giocare a biliardino insieme, e a quel punto Zeudi si è quindi rifiutata di continuare a giocare. Giglio si è quindi rivolto a lei accusandola di avere un comportamento infantile, affermando anche: "Bisogna crescere. Sei una bambina te l’ho detto in faccia. Ti ricordo che tu fino a un mese fa hai giocato con Helena dopo averci discusso la sera prima. Potevi essere più matura in quel momento lì, Lorenzo si è sentito escluso! Sei in finale basta, cerca di dare l’esempio alle persone che ti guardano".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Io non sono falsa e non gioco con una persona che mi ha screditato più di una volta. Io non voglio giocare con Lorenzo perché lui ha detto che io faccio la fenomena da quando sono arrivata in finale", ha quindi replicato Zeudi, convinta che anche Giglio sia tra gli alleati di Spolverato contro di lei. "Di quello che pensa Giglio non è che me ne interessa tanto", ha concluso l’ex Miss Italia prima di andarsene visibilmente alterata. Rimasto a chiacchierare con Shaila, Giglio ha continuato a parlare della questione ribadendo il suo pensiero: "Se poi ha bisogno di strumentalizzare le cose che io dico come fai con tutti, non attacca perché non ti verrò contro".

GF, Zeudi discute con Chiara: "Sono più matura di tutti messi insieme"

Dopo questa discussione, l’amica Chiara Cainelli ha cercato di calmare Zeudi facendola ragionare, ma le sue parole non hanno fatto altro che infastidire Zeudi ancora di più. "Io sono più matura di tutti quanti messi insieme, se proprio ne vogliamo parlare", ha affermato Zeudi senza muoversi di un solo passo dalla sua posizione. "Io non voglio parlare con te, perché non mi hai tutelata. Non farò più niente qua dentro", ha quindi concluso la ragazza nei confronti di Chiara che, fino a qualche minuto prima, era tra le persone a cui l’ex Miss Italia era maggiormente legata in Casa. Non c’è che dire, gli equilibri al GF cambiano giorno dopo giorno e considerando che alla fine sarà un ‘tutti contro tutti’, non potrebbe essere altrimenti.

Potrebbe interessarti anche