Anastasia Kuzmina, il calvario: “Operata all’occhio, vedo poco”. Ma a Ballando con le stelle ci sarà La ballerina ha quasi perso la vista per un'infezione all'occhio, ma venerdì sarà in pista su Rai 1 per il debutto di Sognando Ballando con le stelle.

CONDIVIDI

Milly Carlucci può tirare un sospiro di sollievo. Anastasia Kuzmina, una delle maestre più amate di Ballando con le stelle, sta per mettere fine al calvario di salute attraversato nelle ultime settimane e parteciperà allo spin-off Sognando Ballando con le stelle in partenza il prossimo 9 maggio su Rai1. La ballerina italo-ucraina si è appena sottoposta a una delicata operazione all’occhio resa necessaria a causa di un’infezione che ha rischiato di farle perdere la vista, ma il peggio è passato e non ha nessuna intenzione di saltare le 4 puntate dello show che servirà a trovare un nuovo maestro di danza da inserire nel cast dell’edizione di Ballando con le stelle in programma a ottobre 2025.

Anastasia Kuzmina operata all’occhio: come sta e l’ok a Ballando con le stelle

E’ stata proprio Anastasia Kuzmina ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute nel corso di un box domande aperto ieri sera su Instagram. La 32enne nata a Kiev (ma cresciuta a Bologna) non ha nascosto di aver attraversato un periodo molto difficile, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Circa un mese fa, infatti, ha affrontato un serio problema all’occhio destro per un’ulcera (causata dalla rottura di una lente a contatto) che le ha provocato un’infezione e resa parzialmente cieca. Un problema abbastanza grave che ha reso necessaria un’operazione a cui la ballerina si è sottoposta pochi giorni fa. "Ora vedo poco, 3/10 all’ultima visita, però almeno vedo qualcosina. Vedrò di nuovo, ci vuole un po’ di tempo. Comunque si vive e si balla bene anche così" ha scritto su Instagram la maestra di Ballando con le stelle. Che poi ha aggiunto alcuni particolari riguardo al suo stato di salute e ai momenti difficili che ha attraversato a causa dell’infezione che le ha quasi tolto la vista: "Comunque prima di finire in questa situazione, io pensavo che le persone non vedenti vedessero nero e buio. Invece quando mi è successo ho visto le ombre, ed è ancora più brutto perché sai cosa potresti vedere ma non lo vedi". "L’ulcera non c’è più, il batterio non c’è più. Ora deve guarire la cornea – ha aggiunto – Dopo probabilmente farò il laser per togliere la miopia". Poi, una confessione a cuore aperto: "Questa situazione mi ha veramente segnata. Non auguro a nessuno quello che ho passato".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le anticipazioni di Sognando Ballando con le stelle: com’è il format

Anastasia Kuzmina ha risposto anche ad alcune domande di fan curiosi di capire il funzionamento di Sognando Ballando con le stelle. Lo show, come detto, servirà a selezionare un nuovo maestro di danza e vedrà la partecipazione del cast storico al gran completo: dalla conduttrice Milly Carlucci alla giuria composta da Carolyn Smith (presidente), Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto (perdonato dalla Rai dopo le bizze a Ballando 2024), ma anche alcuni concorrenti iconici come Bianca Guaccero, Wanda Nara e altri. Ci saranno anche gli storici maestri dello show (ma non Angelo Madonia, ormai fuori dal cast), che accompagneranno gli aspiranti maestri nel loro percorso all’interno del programma: "Balleremo con loro e li aiuteremo quando faranno altre sfide. Questi bravissimi professionisti faranno gara tra fra di loro (accompagnati da noi) e affronteranno sfide difficili" ha svelato la Kuzmina, che in questi giorni – nonostante l’occhio operato non sia ancora del tutto guarito – sta già partecipando alle prove generali dello show in vista del debutto di venerdì prossimo.

Potrebbe interessarti anche