Sognando Ballando con le Stelle, in pista Totti e un ex giudice di Amici: cosa vedremo stasera Stasera - 16 maggio - su Rai 1 c’è la seconda puntata dello spin-off di Milly Carlucci: tra gli ospiti anche Rosolino ed Emanuele Filiberto. Tutte le anticipazioni

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo il deludente debutto della scorsa settimana, con il 16,7% di share, Sognando Ballando con le Stelle è pronto a tornare. Questa sera, venerdì 16 maggio 2025, la seconda puntata del dancing show andrà in onda su Rai 1 con tanti nuovi balli e un ospite speciale. Dopo la vittoria di Vanessa Lacedonia con Carlo Aloia, e l’eliminazione di Yoyoflo con Rebecca (QUI le pagelle della prima serata), la gara per aggiudicarsi un posto nel cast di ballerini professionisti del programma continua. Al timone, come sempre, la professionalità di Milly Carlucci, mentre al tavolo della giuria ritroviamo la squadra storica al completo: Selvaggia Lucarelli, la capitana Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Sognando Ballando con le Stelle, anticipazioni seconda puntata (16 maggio)

Torna questa sera su Rai 1 Sognando Ballando con le Stelle. Nella seconda puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci, la gara per le nove coppie rimaste continua. Vedremo, quindi, danzare di nuovo i concorrenti con i maestri di danza storici del programma: Chiquito con Anastasia Kuzmina (in posta nonostante un grave problema all’occhio), Aly-Z con Moreno Porcu, Yuri con Alessandra Tripoli, Eleonora con Luca Favilla, Vanessa con Carlo Aloia, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca e Valentina con Nikita Perotti. Il premio in palio è di quelli speciale: il concorrente che verrà eletto vincitore della prima edizione di Sognando Ballando con le stelle, infatti, sarà arruolato nel cast di maestro che prenderà parte alla stagione 2025 di Ballando con le stelle in programma il prossimo autunno.

Gli ospiti di stasera: Milly Carlucci arruola Francesco Totti

Come ospite speciale di questo secondo appuntamento, invece, è stata annunciata la presenza di Francesco Totti, ex capitano della Roma: "Una leggenda in pista", recita il post del profilo Instagram della trasmissione. Secondo Dagospia, Milly Carlucci avrebbe convinto l’ex 10 giallorosso con un cachet importante. E non è da escludere che questa ospitata non sia il preludio a un impegno ancor più importante di Totti con lo show di Rai 1, visto che la conduttrice non ha mai nascosto il suo desiderio di arruolarlo come concorrente a tutti gli effetti di Ballando con le stelle. Inoltre, saranno presenti anche i protagonisti storici e più amati di passate edizioni, come l’ex giudice di Amici Emanuele Filiberto, Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, impegnati nel corso della serata in balletti emozionanti ad alta intensità. Alla giuria e al pubblico, infine, il compito di decidere chi entrerà ufficialmente a far parte della squadra di Ballando con le Stelle nella prossima stagione.

Milly ‘rivaluta’ gli ascolti della prima puntata

Abituata agli share stellari di Ballando con le stelle, che nella scorsa edizione ha viaggiato al 25% di media rivaleggiando alla pari con la corazzata Tu si que Vales di Maria De Filippi, Milly Carlucci la scorsa settimana si è dovuta ‘accontentare’ di numeri ben più bassi al debutto stagionale di Sognando Ballando con le stelle. Lo spin-off ha incassato il 16,7% di share, superando di un soffio la soap Tradimento su Canale 5 (al 15,9%). Una cifra non esaltante che ha spinto molti a parlare di flop, anche se la conduttrice non è dello stesso avviso: "Abbiamo ottenuto un buon risultato in un periodo particolare dovuto al lutto per la morte di Papa Francesco, un evento che di fatto ha spento la voglia di divertirsi e di fare intrattenimento – ha dichiarato ieri a Superguidatv – Sappiamo che è un periodo dell’anno che tradizionalmente penalizza Raiuno con la gente che parte per il weekend e si raduna davanti alla tv solo se c’è un evento eccezionale. Quindi il nostro è un ottimo risultato in uno scenario altamente competitivo".

Quando e dove vederlo

La seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle andrà in onda questa sera, venerdì 16 maggio 2025, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

