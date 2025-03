Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina si ferma: "Ho praticamente perso la vista per un'infezione all'occhio" La ballerina italo-ucraina non parteciperà alla prossima tappa di Ballando on the road per curare l’occhio destro: “La situazione è abbastanza complessa”.

Anastasia Kuzmina mette in pausa la sua avventura a Ballando con le stelle. La danzatrice ucraina, da anni uno dei volti più amati del cast fisso del dance show di Milly Carlucci, ha annunciato ai fan su Instagram la sua assenza alla prossima tappa di Ballando on the road in programma questo week end questo fine settimana ad Antegnate. Per un po’ di tempo, infatti, Anastasia dovrà mettere da parte le scarpe da ballo per dedicarsi a guarire da una brutta infezione ad un occhio che sta tenendo in appresione lei e i suoi cari.

Ballando con le selle, Anastasia Kuzmina si ferma: "Ho quasi perso la vista per infezione all’occhio"

La 32enne maestra di Ballando con le stelle, vista all’opera qualche anno fa anche nel realiy di viaggio Pechino Express, questo pomeriggio ha pubblicato un reel su Instagram in cui ha raccontato la sua ultima disavventura di salute: "Purtroppo devo darvi brutte notizie – ha detto la ballerina, mostrandosi in video indossando un paio di occhiali da sole – Sono stata un po’ assente in questi giorni, ma per via di un’infezione abbastanza grave, e molto rara, ho praticamente perso la vista dall’occhio destro". Anastasia Kuzmina ha poi aggiunto, con tono onesto e l’espressione un po’ preoccupata: "La situazione non è semplice e abbastanza complessa come dice il professore che mi segue". Quindi, ha ringraziato Milly Carlucci, sua sorella Anna e lo staff di Ballando che la sta seguendo in questa tappa complicata della sua carriera: "Ringrazio Anna Carlucci che mi ha messo in queste mani divine, Milly che mi chiama tutti i giorni per sapere come sto e tutti quelli che mi stanno dando amore". Infine, ha provato a sdrammatizzare, chiudendo col sorriso sulle labbra: "È un po’ di sfiga, ma troverò rimedi contro il malocchio, un po’ di sfortuna, davvero, è un caso si sfortuna, come lo è stato anche il mio incidente con la caviglia, capita".

Ballando on the road, la prossima tappa ad Antegnate

Il carrozzone di Ballando on the road, dunque, nella prossima tappa di Antegnate dovrà fare a mano di Anastasia Kuzmina. L’evento itinerante in cui Milly Carlucci e il suo staff cercano nuovo talenti sbarcherà nel bergamasco sabato 29 e domenica 30 marzo, dopo la tappa al sud vissuta lo scorso settimana a Lamezia Terme. Il tour dell’Italia si concluderà poi a Roma il prossimo week end, con la terza e ultima tappa della manifestazione che permette a danzatori esperti (categoria pro) e semplici amatori (categoria open, dai 18 anni in su) di mettersi in gioco e magari coronare il sogno di apparire in televisione nella prossima edizione di Ballando con le stelle in programma il prossimo autunno o nell’edizione spin off in partenza a maggio 2025.

