Sognando Ballando con le stelle, Milly Carlucci riapre le danze su Rai1 con super ospiti e concorrenti storici. Chi ci sarà Al via questa sera lo speciale che celebrerà i vent’anni dell’amatissimo show di ballo di Rai1 e che decreterà il nuovo maestro: ecco le anticipazioni della prima puntata.

Tutto pronto per Sognando Ballando con le stelle, lo speciale dello show che inizierà proprio questa sera in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Milly Carlucci, affiancata come sempre dall’iconico Paolo Belli, celebrerà i vent’anni di Ballando con un talent del tutto inedito che porterà alla scoperta e alla scelta del nuovo maestro ufficiale che prenderà parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle in programma il prossimo autunno. Quattro puntate in onda al venerdì che riporteranno sul piccolo schermo i momenti più belli delle tante edizioni di Ballando ma anche molti volti già noti dello stesso programma. Ecco allora qualche anticipazione in più di ciò che vedremo da stasera in tv su Rai1.

Sognando Ballando con le stelle, il cast completo

Alle redini dello show ci sarà come sempre l’iconica Milly Carlucci, accompagnata dalla ormai inconfondibile verve di Paolo Belli. In giuria ritroveremo invece Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli (leggi QUI la sua intervista a Libero Magazine), una squadra ormai indissolubile che insieme al pubblico decreterà il nuovo maestro di Ballando con le stelle. Ma ovviamente non finisce qui, perché nel cast di questo speciale ritroveremo anche Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra, Alberto Matano e la new entry Matteo Addino.

I dieci aspiranti maestri, selezionati in tre appuntamenti speciali che sono andati in onda nel daytime, si esibiranno in coppia con i maestri dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. In particolare, le coppie che vedremo saranno le seguenti:

Anticipazioni Sognando Ballando con le stelle, cosa vedremo stasera (9 maggio).

Cosa accadrà in questo speciale? In ogni puntata, gli aspiranti maestri abbinati ai maestri dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle dovranno dimostrare il loro talento attraverso le performance che porteranno in pista. Tutto questo grazie anche alla partecipazione di concorrenti noti delle edizioni precedenti che li metteranno alla prova con esibizioni ad alta intensità. Ovviamente, non mancheranno gli ospiti musicali che renderanno le performance ancora più emozionanti e coinvolgenti. Milly Carlucci ha annunciato di Giulia Vecchio, la sua imitatrice diventate celebre grazie alla partecipazione allo GialappaShow. La conduttrice, inoltre, ha annunciato la presenza di Francesco Totti nella seconda puntata e di diversi ospiti musicali che si esibiranno nel corso delle quattro emissioni: Francesco Gabbani, Noemi, The Kolors, Francesca Michielin, Settembre, Sal Da Vinci e Rocco Hunt

Quando e dove vederlo

La prima puntata di Sognando Ballando con le stelle andrà in onda questa sera, venerdì 9 maggio 2025, in prima serata su Rai1 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Un appuntamento veramente da non perdere.

