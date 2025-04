Selvaggia Lucarelli, svolta prima di Ballando con le stelle: diventa attrice su Netflix (ma intanto soffre) La giurata del dance show Rai sarà presto tra i protagonisti della serie Maschi Veri. Per lei un ruolo 'ricalcato' sulla vita reale. Ma spunta un contrattempo. Ecco i dettagli.

Sarà presto un’attrice Selvaggia Lucarelli, mentre in tv è attesissima la sua presenza, da giurata, nello show in arrivo Sognando… Ballando con le Stelle. La Lucarelli ha infatti ripostato il trailer di Maschi Veri, serie tv prevista a fine maggio sulla piattaforma streaming americana, all’interno del quale compare anche lei. Nel ruolo di sé stessa, ovviamente, con il compito di condurre un fittizio show irriverente che porta il suo nome. E mentre il web si interroga sulla prova attoriale della Lucarelli, lei, volata in India nelle scorse ore, si è imbattuta in una spiacevole disavventura ‘intestinale’ (che ha suscitato riflessioni inattese sul suo blog). Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Selvaggia Lucarelli, l’exploit in una in serie su Netflix (in arrivo a maggio)

"Pure attrisce!", è stato il commento di Selvaggia Lucarelli al suo stesso post Instagram. In una storia pubblicata di recente, infatti, la giurata di Ballando ha regalato ai followers una notizia tanto sorprendente quanto inattesa. Sarà presente, come attrice, appunto, all’interno della serie Netflix italiana Maschi Veri, attesa sulla piattaforma il 21 maggio prossimo. E il suo ruolo sarà altamente auto-ironico.

Dal trailer si intuisce già molto: Selvaggia dovrebbe interpretare sé stessa, nelle vesti di conduttrice graffiante di un programma tv chiamato "Battaglia Selvaggia". Nel video, la Lucarelli dà anche un assaggio delle sue prime battute da attrice, rivolgendosi così a un ospite in studio: "Lei dice ‘dobbiamo tornare a comportarci da veri uomini’, addirittura?". E anche se non conosciamo la risposta del suo interlocutore, o il prosieguo della storia, siamo certi che Selvaggia sarà in grado di interpretate Selvaggia (con pregi e difetti, ovviamente) alla perfezione.

Maschi Veri, di cosa parla la serie Netflix con Selvaggia Lucarelli

La serie Netflix Maschi Veri, in cui Selvaggia reciterà una piccola parte, sarà composta da 8 episodi e basata su un format spagnolo di grande successo, creato da Alberto e Laura Caballero, Daniel Deorador e Araceli Álvarez de Sotomayor. Al centro della storia è la figura del maschio ‘alfa’, che nel mondo contemporaneo è costretto a confrontarsi con nuovi valori e modelli di riferimento. Il tutto condito da scene comiche, momenti intimi, e immancabili riflessioni di carattere sociale. E poi l’aggiunta di quel ‘pepe’ in più che solo Selvaggia (anche di fronte alla macchina da presa) è in grado di dare.

La disavventura di Selvaggia in India

Nel frattempo, la blogger sta aggiornando i suoi followers a suon di storie. Perché nelle scorse ore è volata in India con il compagno, Lorenzo Biagiarelli (che presto sposerà). E ai momenti iconici si sono aggiunti anche contrattempi di un certo livello. Come la disavventura ‘intestinale’ di Selvaggia, raccontata dalla giurata all’interno del suo blog.

In pratica, la Lucarelli sarebbe stata colta da crampi intestinali nel traffico di Noida. Per poi trovare sollievo, con un colpo di fortuna, in un insospettabile bagno rosa presidiato dalla polizia. Bagno femminile pubblico, che fino a poco tempo fa in India non esisteva nemmeno. E la disavventura ha suscitato nella blogger una riflessione notevole sulla dignità femminile, mostrando ai lettori come anche un servizio igienico possa diventare simbolo di vera emancipazione.

