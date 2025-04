Ballando con le stelle, Raimondo Todaro verso il ritorno: parla Milly Carlucci La conduttrice si prepara al debutto di Sognando Ballando con le stelle e apre al possibile ritorno del ballerino nel cast: "Mai escluso"

La data del debutto si avvicina ed emergono nuovi particolari e retroscena su Sognando Ballando con le stelle, lo spin-off di Ballando in onda su Rai 1. A fornirli è Milly Carlucci, che in un’intervista al magazine Dipiù ha fatto il punto della situazione a pochi giorni dal debutto in programma venerdì 9 maggio aprendo, inoltre, ad un clamoroso ritorno nello show.

Sognando Ballando con le stelle, parla Milly Carlucci

Le quattro puntate di Sognando Ballando con le stelle saranno una sorta di amarcord che vedrà tornare in pista le vecchie glorie delle edizioni passate, pronte a indossare nuovamente le scarpe da ballo per partecipare a una gara vera e proprio che avrà l’obiettivo di assegnare il posto di maestro dei Vip ballerini nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Tra le varie ‘stelle’ del passato, ci saranno Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto di Savoia, Federica Pellegrini e la vincitrice dell’ultima edizione del dance show Bianca Guaccero. Ma anche Federica Nargi, Massimiliano Ossini Francesco Paolantoni. "Ciascun aspirante maestro, proprio come capita alle stelle in gara a Ballando, sarà accompagnato da un maestro storico del nostro show. Dopodiché, durante l’ultima puntata, l’aspirante maestro verrà affancato da una vera stella, di quelle che hanno ballato nel nostro programma" ha spiegato Milly Carlucci. Che poi ha spazzato i dubbi riguardo alla giuria dello spinf-off, che sarà immutata rispetto a quella di Ballando con le stelle: "I concorrenti saranno giudicati non solo dalla giuria, composta come sempre da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, ma anche dai social". Ciò significa che la conferma di Mariotto, in bilico dopo la fuga dallo studio dello scorso autunno, è stata finalmente decisa da Milly Carlucci e dai vertici della tv pubblica.

Il ritorno di Raimondo Todaro

A quanto pare, non è da escludere anche un clamoroso ritorno, quello di Raimondo Todaro. Il ballerino siciliano, reduce dalla rottura sentimentale con Francesca Tocca, nel 2020 decise di lasciare il cast di Ballando con le stelle dopo 15 anni per diventare un prof di Amici di Maria De Filippi, ma dallo scorso autunno non fa più parte dello show di Canale 5 e tecnicamente, quindi, sarebbe disponibile a un clamoroso ritorno in Rai. Un’ipotesi, questa, non scartata da Milly Carlucci, che su Todaro ha ammesso: "Come amo ripetere: anche chi va via resta parte della grande famiglia di Ballando con le stelle. E non è mai escluso un ritorno, perché dal mio cuore nessuno se ne va mai".

