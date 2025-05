Sognando Ballando, rivolta social per la vittoria di Chiquito (con lo zampino di Wanda Nara): “Ennesima delusione" La finale di Sognando Ballando Con Le Stelle ha visto trionfare Chiquito, ma non tutti sui social hanno approvato il verdetto, anzi. Ecco le reazioni

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Venerdì, 30 maggio 2025, su Rai 1 è andata in onda la finale di Sognando… Ballando Con Le Stelle, il programma spin-off di Milly Carlucci. A trionfare è stato Chiquito, nome d’arte di Yovanny Moreta Felis, ballerino specializzato in balli caraibici, in coppia con Anastasia Kuzmina (che ha danzato anche con Wanda Nara durante la serata). Con la vittoria, Chiquito diventa il nuovo maestro del format originale. Originario della Repubblica Dominicana, ha avuto una vita difficile ma il suo immenso talento nella danza è innegabile. Eppure… il suo trionfo nel talent di Carlucci ha diviso i social: c’è chi è contento per lui e lo sostiene (anche se commenti del genere sono pochi), altri invece non sono per niente d’accordo con questo verdetto sostenendo che sia stato avvantaggiato nel voto social dall’aver danzato in finale con la argentina Wanda Nara, una stella del web con oltre 17 milioni di follower su Instagram. Vediamo insieme tutte le reazioni sui social.

Sognando… Ballando Con Le Stelle, Chiquito vince (e diventa maestro del format originale)

Il 30 maggio 2025 si è tenuta la finale di Sognando…Ballando con le Stelle, dove Chiquito, in coppia con Wanda Nara, ha conquistato il primo posto. Il secondo posto è stato condiviso da Janiya con Gabriel Garko e da Hugo con Federica Nargi. La vittoria di Chiquito (che già nel 2016 ha preso parte allo show di Carlucci con alcuni balli) è stata decisa sommando i voti della giuria (Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto), dei Tribuni del popolo e dei social. Nel corso dell’esibizione, Chiquito ha confermato il suo grande talento, ma la performance ha deluso un po’ le aspettative, probabilmente, per mancanza di armonia.

Wanda Nara, nonostante l’esperienza, è apparsa fuori ritmo e appesantita, creando uno squilibrio evidente con il partner. Complice, forse, anche il poco tempo per le prove. Che sia un ballerino con la "B" maiuscola, è fuori discussione e il fatto che meriti sicuramente un posto nel cast di Ballando Con Le Stelle, lo è ancora di più. Tuttavia, però, i social non hanno preso proprio bene questa vittoria, e ve ne parliamo nel prossimo paragrafo.

Le reazioni social alla vittoria di Chiquito a Sognando Ballando

Come vi abbiamo anticipato, sui social sono poche che hanno preso bene la vittoria di Chiquito a Sognando… Ballando Con Le Stelle. Infatti, tra i commenti positivi, c’è chi ha scritto: "Nn ho visto la trasmissione ma lo seguo da anni! E’ un grande ballerino ed una persona altruista dall animo nobile!", e ancora: "Sta x diventare papà..gli hanno offerto un futuro". Tra i commenti negativi, invece, si legge: "Anch’io sono rimasta delusa di questa vittoria di Chichito, c’erano altri ballerini che hanno ballato meglio di lui, ad esempio Yuri lo vedevo meglio sia come vincitore che come presenza scenica! Comunque alla fine fanno sempre quello che vogliono loro, a prescindere dalle votazioni!"; "Per me non ha fatto un’esibizione eccellente, c’erano maestri più bravi". C’è chi ha puntato il dito contro il programma e contro la giuria: "C’è ancora troppa gente che guarda questo baraccone,un programma che potrebbe essere bello ma,rovinato da una giuria che vota a simpatia e che con tutte quelle battutine ha veramente stufato."

E ancora, chi esprime tutta la sua delusione: "Janiya molto più brava per non parlare dei voti fb di Mario e Bianca … Finchè ci sarà questa giuria che vota a simpatia … ahimè conviene cambiare canale"; "Ennesima delusione a Ballando, mi sa che mi unirò al numero in costante aumento di coloro che non guarderanno più il programma"; "Che delusione!!! Pensavo vincesse Hugo,se lo meritava".

