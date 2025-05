Sognando Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro nel gran finale con tutti i big (anche Bianca Guaccero) Le anticipazioni della quarta e ultima puntata del dancing show con tanti ospiti delle passate edizioni: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e tanti altri.

Ultima sfida per i concorrenti di Sognando Ballando con le Stelle. Stasera, venerdì 30 maggio 2025, lo spin-off del celebre dancing show va in onda con la puntata finale, dove scopriremo chi tra i ballerini si aggiudicherà un posto come professionista nel programma, e la speranza è che almeno questa sera gli ascolti crescano. Lo share del talent, infatti, ha deluso le aspettative, per lo meno se messo a paragone con il successo di Ballando: la prima puntata ha ottenuto il 16,7%, la seconda il 15,4 e la semifinale il 14,2, dati in discesa libera, e che nessuno si aspettava, visto che il dancing show, nella sua versione più classica, è amatissimo. In attesa di scoprire come andrà la finale, sappiamo che tra gli ospiti scenderanno in pista i big delle passate edizioni, compreso il grande ritorno di Raimondo Todaro. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Sognando Ballando con le Stelle, anticipazioni finale e chi sono i finalisti(30 maggio)

In diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico su Rai 1, questa sera Milly Carlucci decreterà il nuovo maestro che affiancherà i vip nelle prossime edizioni di Ballando. In questa finale dello spin-off, Sognando Ballando con le Stelle, sono arrivati 8 ballerini, in coppia con i professionisti storici del programma: Chiquito con Anastasia Kuzmina, Aly-Z con Moreno Porcu, Yuri con Alessandra Tripoli, Vanessa con Carlo Aloia, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca e Valentina con Nikita Perotti. Nella semifinale non c’è stato nessun eliminato e la puntata è stata vinta da Janiya e Yuri, rispettivamente in coppia con Filippo e Alessandra.

Gli ospiti di stasera: Raimondo Todaro, Bianca Guaccero e tanti big

Nel quarto e ultimo appuntamento di Sognando Ballando con le Stelle, il talent show diventa anche l’occasione per celebrare vent’anni di successi del programma, in compagnia di ospiti speciali provenienti dalle passate edizioni: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini. Accanto a loro, oltre ai maestri concorrenti per l’unico posto di nuovo mentore delle prossime Stelle, si esibiscono anche i professionisti in carica e tornano in pista due ballerini storici: Samanta Togni e Raimondo Todaro. Non ci sarà invece Pasquale La Rocca, che aveva già saltato la semifinale della scorsa settimana. Il maestro di ballo è stato messo ko da un’infezione alla gola che ha portato alcune complicanze.

Sognando ballando, le coppie della finale

Nel corso della semifinale della scorsa settimana, Milly Carlucci ha svelato che stasera gli aspiranti maestri saranno chiamati a ballare con alcuni degli ex concorrenti più amati del game show di Rai 1. Ecco le coppie che si formeranno stasera, venerdì 30 maggio

Yuri – Federica Pellegrini

Hugo – Federica Nargi

Mario – Bianca Guaccero

Chiquito – Wanda Nara

Vanessa – Massimiliano Ossini

Aly-Z – Tommaso Marini

Valentina – Francesco Paolantoni

Janiya – Gabriel Garko

Quando e dove vederlo

La finale di Sognando Ballando con le Stelle andrà in onda questa sera, venerdì 30 maggio 2025, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

