Ballando con le Stelle: Elettra Lamborghini e Cecchetto verso il sì (e Chanel Totti ci pensa). Le mosse di Milly Carlucci La conduttrice avrebbe i nomi della cantante e del produttore sulla lista dei concorrenti per la prossima edizione dello show: l’ex ‘Pupone’ la suggestione

Milly Carlucci è al lavoro. A poco più di un mese dalla finale dello spin-off Sognando… Ballando con le Stelle, infatti, la conduttrice è (come sempre) già intenta a preparare la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Vera e propria stakanovista di casa Rai, Milly sta pensando al cast della 20esima edizione dello show e, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe già i primi nomi sul taccuino. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci vuole Elettra Lamborghini e Claudio Cecchetto (e Chanel Totti)

Ormai da anni uno dei programmi di punta della prima serata di Rai 1, Ballando con le Stelle tornerà in onda nel corso della prossima stagione con quella che sarà la 20esima edizione dello show. Dopo avere festeggiato i suoi 20 anni di storia con lo spin-off Sognando… Ballando con le Stelle (terminato con la vittoria di Chiquito lo scorso maggio), lo show di Milly Carlucci vuole ovviamente fare ancora le cose in grande. La conduttrice e padrona di casa è già al lavoro e sta preparando la prossima edizione di Ballando a partire dal cast, il vero e proprio motore della trasmissione. Con la confermatissima giuria degli intoccabili Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, infatti, le novità saranno rappresentate dai concorrenti.

Stando a un’indiscrezione lanciata dal portale Affari Italiani starebbero già iniziando a circolare i primi nomi. Con Barbara d’Urso ancora in situazione di stallo (si parla di possibili ‘veti’ e contrasti politici interni alla Rai), infatti, Milly Carlucci avrebbe pensato a due nuovi nomi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il primo è quello di Elettra Lamborghini; la cantante classe 1994 vanta ormai tante esperienze in tv e potrebbe debuttare nelle vesti di concorrente su Rai 1. Elettra, inoltre, dovrebbe sbarcare in pianta stabile in Rai, dove prenderà il posto di Max Giusti al timone di Boss in Incognito.

Il secondo nome è quello di Claudio Cecchetto. Lo storico disc jockey e talent scout che lanciò (tra gli altri) Jovanotti, Sandy Marton, Amadeus, Sabrina Salerno e Gerry Scotti potrebbe infatti approdare alla corte di Milly Carlucci all’età di 73 anni, pronto a rimettersi in gioco. Non è da escludere anche la partecipazione del figlio Jody, sempre più presente sul piccolo schermo.

Stando ad alcune voci, infine, Milly avrebbe contattato anche un’altra ‘figlia d’arte’ come Chanel Totti. La figlia dell’ex capitano della Roma, però, non avrebbe ancora sciolto le riserve. L’ipotesi più suggestiva è quello che porta anche al padre Francesco (già contattato in passato), ma si tratterebbe di uno scenario a dir poco complicato. Sfumata invece la possibilità di vedere in pista Francesca Pascale.

