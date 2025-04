Bianca Guaccero, parlano i genitori: “L’exploit dopo Ballando e il nuovo show Rai” Mamma Rosaria e papà Ettore raccontano la carriera della conduttrice, dall’infanzia col mito di Raffaella Carrà alla consacrazione da Milly Carlucci e il futuro

Anche i genitori di Bianca Guaccero sono sicuri: "Il futuro è dalla sua parte". Nelle ultime settimane si è parlato con sempre più insistenza delle prospettive della conduttrice bitontina che, dopo il ‘rilancio’ con il trionfo a Ballando con le Stelle, sembra essere sulla cresta dell’onda in casa Rai. Il successo di Bianca, però, arriva da lontano e – come spiegato da mamma Rosaria e papà Ettore al Corriere della Sera – è stato segnato da alcune tappe fondamentali. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, le parole dei genitori: "L’abbiamo sempre incoraggiata"

Bianca Guaccero sta vivendo una sorta di seconda vita artistica grazie alla vittoria della 19esima edizione di Ballando con le stelle insieme al suo maestro e compagno Giovanni Pernice. Dopo la chiusura di Detto Fatto il flop di Liberi Tutti! di due anni fa, infatti, la conduttrice si è ‘rilanciata’ grazie allo show di Milly Carlucci ed è approdata prima alla guida del PrimaFestival a Sanremo 2025 e poi al fianco di Nek nella quarta edizione di Dalla Strada al palco, dimostrando di godere di tanta fiducia in Rai. In un’intervista al Corriere della Sera, anche i genitori di Bianca hanno elogiato la figlia e il suo momento d’oro, un sogno inseguito per tantissimi anni.

"A tre anni Bianca già cantava e si muoveva a ritmo di musica con una straordinaria spontaneità" raccontano mamma Rosaria e papà Ettore: "Il suo mito era Raffaella Carrà". Cresciuta in un ambiente familiare sereno e pieno di affetto, Bianca ha potuto dedicarsi liberamente a ciò che più le paiceva: "La sua vera passione è stata sempre il canto, ma le piaceva ballare. Così all’età di 6 anni la iscrivemmo a scuola di danza moderna (…) L’abbiamo sempre incoraggiata e seguita da vicino, ma senza fare voli pindarici".

Il primo contatto con il mondo dello spettacolo arrivò nel mezzo dell’adolescenza quando, a 14 anni, vinse le selezioni pugliesi di Miss Italia a Bitonto, ma non poté partecipare alle finali in quanto ancora minorenne. La futura conduttrice, tuttavia, non ebbe più dubbi: "Capì che la sua vita stava ormai prendendo la strada maestra". Negli anni Novanta arrivano i primi provini e i debutti, da Miss e Mister di Gerry Scotti a Sotto a chi tocca condotto da Pippo Franco e Pamela Prati, fino all’exploit a Sanremo 2008, Tale e Quale show e la ‘seconda’ consacrazione a Ballando con le Stelle: "Tutte le volte che la ammiriamo sulla scena siamo orgogliosi di lei".

Il futuro in Rai e un nuovo show per la conduttrice

"A Ballando con le Stelle ha vinto con merito, perché ha lavorato duramente per raggiungere un livello così alto. Ci siamo commossi nel vederla felice" hanno concluso i genitori di Bianca Guaccero, che non hanno dubbi sui prossimi progetti della conduttrice: "Il futuro è dalla sua parte. Saremmo contenti se le affidassero un programma dove poter ballare, cantare e recitare, in modo da esprimere la sua poliedricità e il suo infinito amore per la vita d’artista".

