Ballando con le Stelle sta per fare il suo ritorno su Rai 1 e non mancheranno le novità, ma non troppe. Il prossimo 9 maggio, infatti – in occasione dei vent’anni dello show di Milly Carlucci – debutterà il nuovo spin-off Sognando Ballando con le Stelle, che andrà ad arricchire il cast del programma (il vincitore diventerà maestro nella prossima edizione), la cui giuria rimarrà invece invariata. Come confermato dai primi scatti dei giudici insieme a Milly, infatti, ci saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e, dopo il susseguirsi di rumor riguardo un suo possibile addio, anche Guillermo Mariotto. Scopriamo tutti i dettagli.

Sognando Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto c’è

Quest’anno Ballando con le Stelle raddoppia e – come già annunciato da Milly Carlucci nei primi spot pubblicitari – tornerà il prossimo 9 maggio con Sognando Ballando con le Stelle. Il nuovo spin-off sarà una gara tra ballerini professioni che, affiancati dai maestri ‘storici’ dello show, si contenderanno la vittoria e un posto nel cast della prossima edizione di Ballando. Le novità, insomma, non mancheranno (torneranno anche super-ospiti come Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero), ma a proposito di cast non ci saranno invece cambiamenti.

Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli sono stati confermati, così come Guillermo Mariotto. Lo stilista di origini venezuelane era l’unico nome ancora in dubbio, anche e soprattutto a causa di quanto successo sul finale di stagione lo scorso dicembre, quando abbandonò la semifinale di Ballando nel pieno della diretta e non partecipò alla finale senza dare spiegazioni (almeno inizialmente). I rapporti con i vertici Rai si erano fatti sempre più tesi e per lo storico volto del programma (giudice fin dalla prima, storica, edizione) sembrava esserci aria di cambiamento, come ammesso da lui stesso. Dopo il mea culpa di Mariotto (ribadito anche a Verissimo da Silvia Toffanin, scusandosi soprattutto con Milly Carlucci e il suo pubblico), invece, ecco il passo indietro. Lo stilista tornerà a sedersi regolarmente al tavolo della giuria e prenderà parte al nuovo spin-off Sognando Ballando con le Stelle, al via venerdì 9 maggio 2025.

La conferma è arrivata anche sui social, dove Selvaggia Lucarelli ha condiviso tra le sue storie Instagram le prime foto dagli studi insieme al cast di Ballando. "Stiamo tornando" ha annunciato la giornalista, ironizzando anche sulla foto: "E il cotto del pavimento non ci fermerà". Al fianco di Milly si possono vedere Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e la stessa Selvaggia, oltre ovviamente a Guillermo Mariotto, pronto a tornare in giuria dopo la ‘pace’.

