Chiquito replica a Guillermo Mariotto. Il ballerino dominicano, fresco vincitore di Sognando Ballando con le Stelle, è stato ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi martedì 3 giugno 2025 de La Volta Buona insieme al giudice dello show. Mariotto è tornato a parlare proprio della vittoria di Chiquito, secondo lui favorito in qualche modo dalla ‘telenovela’ di Wanda Nara e dal suo scontro con Selvaggia Lucarelli. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

La Volta Buona, il botta e risposta tra Guillermo Mariotto e Chiquito

Nella puntata di oggi martedì 3 giugno 2025 de La Volta Buona Caterina Balivo ha accolto tra gli ospiti del daytime del pomeriggio di Rai 1 Chiquito e Guillermo Mariotto, direttamente da Sognando Ballando con le Stelle. La scorsa settimana il ballerino dominicano specializzato in balli caraibici si è aggiudicato la prima edizione dello spin-off di Ballando in coppia con Anastasia Kuzmina e dal prossimo anno sarà dunque nel cast fisso dello show di Milly Carlucci, dove ritroverà proprio Mariotto, che oggi l’ha ‘punzecchiato’ nel salotto di Caterina Balivo.

"Se non c’era Wanda Nara che ti faceva fare quella telenovela lì non vincevi niente" ha scherzato Guillermo Mariotto, facendo riferimento alle lacrime dell’ex moglie di Mauro Icardi e allo ‘scontro’ con Selvaggia Lucarelli dopo la sua ultima esibizione nella finalissima di Sognando Ballando, in coppia con Chiquito e decisiva per il ballerino dominicano. "C’è stato il trattamento Wanda Nara quindi?" ha ironizzato Caterina Balivo, mentre Chiquito si è difeso: "Secondo lui sì, secondo il mondo no". "L’ha reso vittima, dopo il battibecco tutti hanno detto ‘perché ti sei comportata così con il povero Chiquito?’" ha rincarato la dose Mariotto, che ha poi scherzato: "Non è generoso dire questo? MA si deve abituare, se viene a Ballando lo facciamo nero!".

Caterina Balivo e la vita privata di Chiquito: "Papà a ottobre"

Caterina Balivo ha infine fatto i complimenti a Chiquito: "Tu sei ufficialmente diventato maestro di Ballando con le Stelle? Sei allo stesso livello di Pasquale Rocca ma con una coppa" ha ironizzato la conduttrice, che ha poi iniziato a indagare sulla vita privata del vincitore di Sognando Ballando con le Stelle: "Io vivo a San Mauro Pascoli con la mia fidanzata. Ma la cosa più bella è che sto per diventare papà. Cinque mesi e due settimane, partorisce a ottobre. Maschio o femmina? Lo saprò domenica".

