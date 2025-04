Carolyn Smith a Da noi a ruota Libera: "Io, vittima di bullismo. La morte di mio fratello per sangue infetto, grande dolore" Le toccanti rivelazioni private della giudice di Ballando con le Stelle nella lunga intervista con Francesca Fialdini

Un racconto toccante, ma schietto e diretto come è lei. Carolyn Smith, presidente di giuria di "Ballando con le Stelle", è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera in occasione della puntata speciale per i 20 anni del programma di Rai1, Sognando Ballando con le Stelle in onda il 9 maggio su Rai1. La coreografa si è aperta durante l’intervista, raccontando episodi inediti e che l’hanno molto segnata, della sua vita.

Da Noi a Ruota Libera: Carolyn Smith si confessa a Francesca Fialdini

Nel corso dell’intervista, Carolyn Smith ha ricordato l’infanzia segnata dal bullismo: "Quando ci trasferimmo fuori Glasgow fui vittima di bullismo. Avevo cinque anni, dovevo attraversare un ponte per andare in una scuola di un altro paese, perché dove abitavamo noi non c’era, e già per questo noi eravamo "gli stranieri. Ero quindi vittima di bullismo, io però non sapevo come reagire, perché ero piccola. Chiesi ai miei genitori, mia madre mi diceva che bisogna sempre parlare, mio papà invece era più per l’azione, ma io ascoltavo mia mamma." Poi la famiglia di Carolyn Smith tornò a Glasgow, dove ha conosciuto un’altra forma di bullismo. "Arrivai a scuola a metà anno, cosa che non è l’ideale. Venivo da un metodo di insegnamento sperimentale, io ero molto in difficoltà, chiedevo aiuto e non mi veniva dato. E’ stato un periodo veramente brutto. Mi prendevano in giro e mi mettevano le mani addosso. Cercavo di resistere, finché mia madre si rese conto che qualcosa non andava: io ero sempre stata attenta a essere ordinata, a vestirmi bene, invece lei notò che vestivo male e che non volevo andare a scuola, dicendo che avevo mal di pancia, mi madre intervenne, io ho trovato la forza di reagire. Da quel momento nessuno osò più toccarmi".

Carolyn Smith: "Mio fratello morto tragicamente a causa del sangue infetto"

Carolyn Smith ha poi parlato a Francesca Fialdini della perdita del fratello, un dolore che l’ha molto segnata. La padrona di casa di Da noi a ruota libera le mostra una foto di famiglia, e la coreografa apre il suo cuore, raccontando: "Avevo dieci anni, lui nove anni più di me. Ebbe un incidente d’auto gravissimo. Riuscì a sopravvivere solo grazie a molte trasfusioni, ma anni dopo scoprimmo che il sangue ricevuto era infetto. Mio fratello si ammalò gravemente all’improvviso, fece tante analisi, aveva tutti valori sballati, i medici non capivano e lui morì così a 27 anni. Era sposato da due. E’ stata una vera tragedia, poi abbiamo scoperto che l’ospedale dove aveva ricevuto le trasfusioni era stato chiuso per uno scandalo legato al sangue infetto. È un dolore che porto ancora dentro".

Riflettendo su una frase di Papa Francesco, "siate coreografi della danza della vita", Carolyn Smith ha poi concluso: "Dobbiamo essere il più creativi possibile, ognuno a suo modo e con le sue scelte".

