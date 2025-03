Fabio Canino, chi è il compagno Emanuele. L'amore tardivo, le discriminazioni e le bordate alla Bruganelli Tutto sulla storia d'amore tra il giudice di Ballando con le stelle e il suo compagno oltre al racconto delle discriminazioni subite durante la sua carriera.

È uno dei giudici di Ballando con le stelle oltre a essere un apprezzato conduttore radiofonico. Fabio Canino però è un personaggio molto riservato che ha sempre tenuto la sua vita privata fuori dal clamore mediatico. Tuttavia l’anno scorso, a marzo del 2024, durante una puntata di Verissimo ha raccontato di aver trovato l’amore due anni prima. Il suo compagno si chiama Emanuele.

Fabio Canino, chi è il compagno Emanuele

"Due anni fa, a 58 anni, ho conosciuto l’uomo della mia vita, la persona che credo mi accompagnerà finché Dio vorrà", così parlava l’anno scorso Fabio Canino del suo incontro con Emanuele. I due si sono conosciuti durante una sfilata, lui infatti è uno stilista, ma il conduttore radiofonico non ha voluto rivelare più nulla del suo compagno. Da quella volta vicino alle passerelle i due sono rimasti colpiti l’uno dall’altro e non si sono più persi di vista. "Non credo molto nel colpo di fulmine – ha detto Canino – eppure quando ho conosciuto Emanuele, per lavoro, mi ha colpito subito e da quel giorno non ci siamo più lasciati". I due fidanzati hanno anche iniziato a vivere insieme. Questa per il giudice di Ballando con le stelle, che a maggio tornerà in onda con uno spin-off su Rai 1, è la prima convivenza quindi un po’ all’inizio lo spaventava. Adesso però è convinto che Emanuele sia l’uomo della sua vita. Inoltre in futuro c’è l’idea di celebrare l’unione civile.

Le discriminazioni subite dal giudice di Ballando con le stelle e la stoccata a Sonia Bruganelli

A proposito invece della sua carriera Fabio Canino ha raccontato di essere stato più volte discriminato per il suo orientamento sessuale. Infatti ha dichiarato a Novella 2000 in un’intervista di qualche tempo fa: "Sono stato scavalcato da colleghi senza scrupoli, con meno meriti ed esperienza di me. Per di più sono stato discriminato per il mio orientamento sessuale. Esistono agenti smaccatamente omofobi che pur di non farti lavorare farebbero lavorare una capra". Poi sulla sua esperienza, ormai di anni, a Ballando con le stelle, ha dichiarato sulla possibile presenza di Sonia Bruganelli dietro al bancone dei giudici: "Se l’avrei voluta come collega? No, sto bene con i colleghi che ho. Siamo un bel gruppetto. Conosciamo i reciproci pregi e difetti e abbiamo imparato a farceli piacere". Infine ha affermato sul caso Mariotto che lasciò lo studio nel bel mezzo della diretta, all’inizio senza spiegazioni: "Guillermo è in un periodo delicato della sua vita, gli sono vicino. Mi astengo dall’esprimere giudizi sulla sua condotta".

