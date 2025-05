Sognando Ballando con le stelle, la semifinale diventa Sanremo: sfilata di star per evitare il flop. Cosa vedremo Francesca Michielin, Rocco Hunt, The Kolors, Sal Da Vinci e tanti altri, canteranno la colonna sonora dei balletti delle 8 coppie in gara.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Mentre gli ascolti non accennano a decollare, Sognano Ballando con le Stelle è arrivato alla semifinale. Questa sera, venerdì 23 maggio 2025, lo spin-off del celebre dancing show va in onda con la terza puntata, e si dovrà contendere lo share con l’ultima e decisiva giornata del campionato di Serie A. Un brutto colpo per Milly Carlucci che nei primi due appuntamenti del programma non ha visto brillare i dati auditel, conquistando prima un 16.7%, e poi il 15.4%.

Nonostante la controprogrammazione, Sognando Ballando va comunque avanti e punta a incollare il pubblico con degli ospiti d’eccezione: sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico, a Roma, saliranno infatti Francesca Michielin, Rocco Hunt, The Kolors, Settembre, Francesco Gabbani, Marcella Bella, Noemi e Sal Da Vinci, tutti reduci dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Al tavolo della giuria, come sempre, ritroveremo la squadra storica al completo: Selvaggia Lucarelli, la capitana Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, pronti a giudicare le otto coppie rimaste in gara. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Sognando Ballando con le Stelle, anticipazioni semifinale (23 maggio)

All’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, è tutto pronto per la semifinale di Sognando Ballando con le Stelle. Dopo l’eliminazione di Yoyoflo con Rebecca, nella prima puntata, e quella di Eleonora Riccardi Luca e Favilla, nell’ultima, questa sera le otto coppie rimaste in gara si contenderanno un posto in finale e, ovviamente, la possibilità per un concorrente di diventare un maestro professionista di Ballando con le Stelle, il prossimo autunno.

Questa sera, quindi, rivedremo in pista Chiquito con Anastasia Kuzmina, Aly-Z con Moreno Porcu, Yuri con Alessandra Tripoli, Vanessa con Carlo Aloia, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca e Valentina con Nikita Perotti. In cima alla classifica, per ora, ci sono ancora Vanessa e Carlo con 50 punti a pari merito con le altre due coppie formate da Yuri e Alessandra e Chiquito e Anastasia.

Gli ospiti di stasera: Milly Carlucci chiama in pista i big di Sanremo

Gli ospiti speciali di questa semifinale di Sognando Ballando con le Stelle arrivano tutti dal palco della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Francesca Michielin, Rocco Hunt, The Kolors, Settembre, Francesco Gabbani, Marcella Bella, Noemi e Sal Da Vinci, con i loro brani di successo cantanti sul palco dell’Aritson, scenderanno in pista per fare da colonna sonora ai balletti delle 8 coppie in gara. Infine, alla giuria e al pubblico, il compito di decidere chi entrerà ufficialmente a far parte della squadra di Ballando con le Stelle nella prossima stagione.

Quando e dove vederlo

La semifinale di Sognando Ballando con le Stelle andrà in onda questa sera, venerdì 23 maggio 2025, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

