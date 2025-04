Wanda Nara ha aperto un profilo su Only Fans ma c’è un motivo: ecco quale Wanda Nara ha aperto un canale su Only Fans: la vendetta della procuratrice argentina dopo la decisione del tribunale

CONDIVIDI

Wanda Nara continua a far parlare di sé. L’influencer, che sta affrontando in questi mesi una dura battaglia legale dopo la separazione da Mauro Icardi, è sbarcata su Only Fans dopo la decisione del tribunale argentino di chiuderle i profili social. A quanto è emerso, Wanda non avrebbe consentito alle figlie di partecipare ad un evento al quale era presente il padre. Secondo il tribunale il suo comportamento non solo avrebbe configurato una violazione del diritto dei minori ma avrebbe compromesso il processo di riavvicinamento delle figlie con il padre.

Wanda Nara sbarca su Only Fans: il motiv o della scelta

Il tribunale argentino, tenuto conto della situazione, ha imposto la sospensione di tutti gli account social della procuratrice sportiva per un periodo di 30 giorni. La reazione di Wanda Nara però non si è fatta attendere. Manifestando il suo disaccordo con quanto deciso dal tribunale, si è creata un profilo su Only Fans: "Se non qui, da oggi potremo vederci su OnlyFans. Non so se chiuderanno i miei account o no; il mio avvocato ci sta lavorando. Sarebbe incredibilmente ingiusto perché è una delle mie principali fonti di reddito", ha scritto in una storia Instagram rivolgendosi ai numerosi followers che potranno vederla così in "produzioni molto forti". Poi ha rivolto una frecciata a chi sta cercando di ostacolarla in tutti i modi: "Non cado mai, prendo un aereo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Wanda Nara non ha infatti perso tempo e si è presentata così su Only Fans: "Ciao… non sono Wanda, sono la BADBITCH qui, punto. Approfitta del fatto che se chiudono il mio IG, sarò più ATTIVA che mai". In pochi minuti, il suo account è andato in tilt come hanno riferito alcuni media argentini. Una notizia che ha reso felice la Nara che ha subito commentato: "La pagina è andata in crash. I server sono andati in crash". Nonostante stia vivendo un momento delicato, Wanda Nara si mostra sempre più grintosa e sexy agli occhi dei suoi numerosi follower. D’altronde la procuratrice argentina non si è mai preoccupata troppo del giudizio della gente, di lei si può dire tutto tranne che non sappia come attirare l’attenzione.

Wanda Nara in Sognando Ballando con le Stelle: il ritorno in tv

Dopo aver trionfato nel 2023 a Ballando con le Stelle, Wanda Nara è pronta a tornare in pista. La procuratrice sportiva sarà una delle protagoniste dello spin-off Sognando Ballando con le Stelle, in onda in prima serata su Raiuno dal prossimo 9 maggio. La Nara si è detta felice e soddisfatta per questo nuovo impegno. Al momento non è chiaro se porterà con lei i cinque figli o se invece rimarranno in Argentina.

Per lei l’esperienza di Ballando con le Stelle nel 2023 fu significativa anche perché in quel periodo si era trovata a lottare contro una terribile malattia, la leucemia. Wanda Nara diventò una importante testimone di coraggio e resilienza dimostrando così di riuscire ad andare oltre il semplice talento nella danza. Ora il ritorno nel talent show di Raiuno potrebbe aiutarla a superare il delicato momento della separazione da Mauro Icardi.

Potrebbe interessarti anche