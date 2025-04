Ballando con le stelle, Francesco Totti scende in pista. Il colpaccio (costosissimo) di Milly Carlucci L’ex capitano giallorosso sarà ospite del nuovo spin-off ‘Sognando Ballando con le Stelle’ per festeggiare i 20 anni del programma: il suo ‘sì’ e il cachet

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Milly Carlucci ha deciso di fare le cose in grande. Il prossimo 9 maggio la conduttrice debutterà al timone di Sognando Ballando con le Stelle, il nuovo spin-off per festeggiare i vent’anni dalla prima, storica, edizione di Ballando con le Stelle. Come svelato da Giuseppe Candela sul portale Dagospia, tra gli ospiti del programma ci sarà anche Francesco Totti. L’ex attaccante giallorosso avrebbe accettato di partecipare alla grande festa grazie anche a un importante cachet. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando, Francesco Totti tra gli ospiti di Milly Carlucci

"Venerdì 9 maggio debutterà in prima serata su Rai 1 Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off dello show condotto da Milly Carlucci. La padrona di casa ha deciso di fare le cose in grande e festeggiare il ventennale del programma ballerino invitando Francesco Totti". A rivelare questo retroscena sul nuovo spin-off di Ballando con le Stelle (in partenza il prossimo mese) è stato Giuseppe Candela su Dagospia, che ha anticipato l’ospitata dell’ex capitano della Roma, visto più recentemente in campo nella Kings League. "La conduttrice avrebbe strappato il sì all’ex campione giallorosso, per lui una partecipazione da super-ospite (con una piccola intervista in studio?)" ha continuato Candela sul portale, aggiungendo: "In cambio di un cachet importante".

Sognando Ballando con le Stelle, cast, quando inizia e quante puntate sono

Confermata l’ormai storica giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e (archiviati i rumor sul suo presunto addio) Guillermo Mariotto, Milly Carlucci ha dunque deciso di fare le cose in grande per Sognando Ballando con le Stelle. In occasione del ventennale di Ballando con le Stelle, infatti, la conduttrice non è andata al risparmio nemmeno per quanto riguarda gli ospiti. Oltre al sopracitato Francesco Totti, rivedremo in pista tantissimi volti storici dello show come Wanda Nara, Federica Pellegrini, Gabriel Garko, Emanuele Filiberto e la vincitrice dell’ultima edizione Bianca Guaccero, che sti sta godendo la sua "nuova vita" in Rai proprio grazie al successo nello show insieme al compagno Giovanni Pernice. Tornerà anche Alberto Matano, ormai di casa a Ballando e arruolato nuovamente da Milly. L’appuntamento con il nuovo spin-off è fissato per sabato 9 maggio 2025, quando – in prima serata su Rai 1 – andrà in onda la prima delle quattro puntate.

