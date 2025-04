Ciao Maschio, Angelo Madonia su Ballando: "Diventiamo vittime facilmente". Poi parla del futuro da ballerino nello show Nella puntata di Ciao Maschio in onda il prossimo 19 aprile Angelo Madonia torna a parlare di quanto successo a Ballando con le Stelle: ecco i dettagli

Come gli appassionati del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno ricorderanno, Angelo Madonia era stato escluso dal cast di ballerini di Ballando con le Stelle a causa di alcune divergenze con la produzione dopo una discussione avvenuta in diretta lo scorso novembre con Selvaggia Lucarelli – membro della giuria dello show – e dovuta al fatto che veniva sempre tirato in ballo il suo rapporto con una concorrente dello show, Sonia Bruganelli. Ecco cosa è emerso dalle anticipazioni della terza puntata di Ciao Maschio, che andrà in onda sabato 19 aprile in seconda serata con Nunzia De Girolamo alla conduzione.

Ciao Maschio, Angelo Madonia torna sull’uscita dal cast di Ballando con le Stelle

Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le Stelle, da Nunzia De Girolamo torna a parlare di quanto accaduto qualche mese fa nel programma della Carlucci, spiegando i motivi che l’hanno portato ad abbandonare il programma senza opporsi più di tanto: "A Ballando con le Stelle, dopo nove settimane di pieno lavoro e di pieni voti, veniva preso in esame e di mira solo un argomento che riguardava la mia vita privata. E da professionista, in quanto chiamato per fare quel ruolo lì nel programma, era giusto invece mettere in primo piano il talent e il lavoro che stavo facendo per questo talent". Nulla di nuovo in realtà, perché dichiarazioni simili le aveva già fatte a Domenica In poche settimane dopo l’evento.

Ma Madonia, che nel programma affiancava Federica Pellegrini, aggiunge: "E’ vero che abbiamo un ruolo anche nel nostro lavoro che poi si riflette nella società e quindi siamo un po’ soggetti, siamo un po’ vittime facilmente. Tutto questo fa parte del gioco, passami il termine. Però poi, quando si lavora, è giusto dare il giusto valore al lavoro che svolge un professionista’’.

Angelo Madonia e il possibile ritorno a Ballando con le Stelle: "Concluso il cerchio"

Alla conduttrice di Ciao Maschio non interessa solo il passato, ma anche il futuro di Angelo Madonia nello show di Milly Carlucci, che però sembra non aver cambiato idea rispetto a pochi mesi fa. "E se ti richiamassero a ballando, ci torneresti?" chiede la De Girolamo. Questa è forse la domanda più importante, a cui il ballerino risponde così: "Io ho già detto diverse volte che, al di là di com’è andata quest’anno, che oggettivamente è stata una sorpresa per tutti, ho già compiuto i miei primi 40 anni, quindi il primo cerchio importante, anche da ballerino, l’ho concluso. Infatti quest’anno, a prescindere da tutto, mi sarei già spostato su altre direzioni, sempre nell’industria della danza, però comunque poi devi cambiare perché si cresce anche per quello". Anche in questo caso, quindi, nessuna novità clamorosa, perché Madonia aveva già espresso a Domenica In la sua idea su un possibile ritorno a Ballando. Ora però abbiamo la conferma.

