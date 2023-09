Amici 2023, la prima puntata su Canale 5: anticipazioni, ospiti, professori È tutto pronto per la nuova edizione del talent show che si concluderà con i Serali: ecco cosa ci aspetta oggi, domenica 24 settembre, dalle 14:00 alle 16:30

Domenica 24 settembre debutta su Canale 5 la nuova stagione di Amici con il primo imperdibile appuntamento pomeridiano di una lunga serie di puntate che vedono ancora una volta alla conduzione Maria De Filippi, pronta a portare al successo nuovi allievi iscritti alla Scuola più apprezzata d’Italia (e non solo). Scopriamo insieme cosa ci aspetta nella diretta di oggi, a partire da professori e ospiti per poi giungere alle anticipazioni del 24 settembre.

Amici 2023, anticipazioni

Con l’inizio di Amici di Maria De Filippi si ferma la messa in onda di soap opere molto seguite dal grande pubblico, come Beautiful e Terra Amara, ma non l’interesse dei telespettatori verso uno dei talent show più celebri e formativi del panorama televisivo. Ad accompagnare la presentatrice in questo nuovo viaggio all’insegna della danza, del canto e dell’interpretazione sono Anna Pettinelli, chiamata da Pier Silvio Berlusconi a sostituire Arisa, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per l’insegnamento del canto, e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per la categoria ballo.

Per la prima puntata Maria De Filippi invita nello studio una lunga lista di ospiti, tra cui Angelina Mango, figlia del celebre cantautore e vincitrice della sezione di canto della scorsa edizione del programma; la sua hit Ci pensiamo domani è ancora tra i brani più ascoltati del momento. Insieme a lei il 24 settembre sono presenti Annalisa e Stash dei The Kolors, ex allievi della Scuola che nel corso dell’estate hanno ottenuto un grande successo con i singoli Mon Amour e Italodisco.

Musica, sport e cinema si uniscono: partecipano al debutto della nuova stagione anche il calciatore Ciro Immobile, il paroliere Cristiano Malgioglio, i cantanti J-Ax e Tananai e l’attore Francesco Arca. A proposito di interpreti, ospiti di Maria sono anche Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, i protagonisti della nuova fiction di Mediaset Maria Corleone, in onda ogni mercoledì sulla rete ammiraglia. Non può mancare inoltre il vincitore della passata stagione di Amici, il ballerino Mattia Zenzola, e nemmeno Filippo Bisciglia – presto al timone di Temptation Island Winter – con la sua compagna di vita Pamela Camassa, reduce dalla recente esperienza sull’Isola dei Famosi.

Ma le novità non finiscono qui, perché tra le anticipazioni emerge la notizia che tra gli ammessi alla Scuola c’è Holden – il vero nome è Joseph Carta – figlio di Paolo Carta, produttore discografico e marito di Laura Pausini.

Quando e dove vedere Amici 2023

La prima puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda oggi, domenica 24 settembre 2023, su Canale 5 dalle 14:00 alle 16:30 circa.

