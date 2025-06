Amici 25, la svolta è ‘interna’: l’appello di Elena D’Amario e l’ipotesi che ribalta il cast La ballerina si dice pronta a tornare come giudice del talent show di Maria De Filippi, ma spunta anche la possibilità di sostituire Deborah Lettieri come prof

Elena D’Amario resta ad Amici, ma dove? La ballerina – membro della giuria del Serale dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, vinta da Daniele Doria – si è detta pronta a tornare nelle vesti di giudice del programma. Con l’uscita di scena di Deborah Lettieri dal cast, tuttavia, per lei si potrebbero aprire scenari del tutto nuovi. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Amici 25, Elena D’Amario pronta a tornare in giuria

Angelo Madonia, Raimondo Todaro, Rossella Brescia, Veronica Peparini, Andreas Müller: tra ipotesi suggestive e idee di clamorosi ritorni, nelle ultime settimane sono circolati tantissimi nomi per il cast di Amici 25. Con Deborah Lettieri data come uscente (anche se la conferma non è da escludere), infatti, in tantissimi si stanno interrogando su quello che sarà il futuro della cattedra di danza moderna nel talent show di Maria De Filippi. La conduttrice e padrona di casa, però, nel giro di pochi mesi dovrà anche tornare a pensare al Serale e alla giuria della prossima edizione del programma, lo scorso anno composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario. Intervistata da SuperGuida Tv alla presentazione del nuovo film Disney Pixar Elio, la giudice ha parlato proprio della sua stagione ad Amici: "Ho vissuto questa esperienza con grande responsabilità e sempre con quell’empatia e quella gentilezza che credo siano molto importanti soprattutto nei confronti dei giovani che hanno un sogno". Incalzata riguardo la possibilità di sedere nuovamente al tavolo della giuria, la ballerina non ha avuto dubbi: "Assolutamente sì"

La nuova ipotesi e la chance come professoressa del talent di Maria De Filippi

Allieva della nona edizione (quella vinta da Emma Marrone, dove si classificò al sesto posto), membro del corpo di ballo fisso dal 2015 e infine giudice del Serale, Elena D’Amario potrebbe presto iniziare una nuova avventura ad Amici. Nonostante la ballerina del talent show si sia detta disponibile a tornare in giuria, infatti, non è da escludere un colpo di scena ‘interno’ al programma. Con il presunto addio di Deborah Lettieri (le cui parole prima della finale hanno fatto pensare a un congedo dalla trasmissione), infatti, Elena potrebbe vestire per la prima i panni di insegnante di danza. Le ipotesi sul tavolo sono tante (i già citati Angelo Madonia, Raimondo Todaro, Rossella Brescia, Veronica Peparini e Andreas Müller), ma Maria De Filippi potrebbe decidere di andare sul sicuro e puntare su una "veterana" dello show come lei. Al momento, ovviamente, si tratta solo di un rumor, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti aggiornamenti su quello che sarà il cast della 25esima edizione di Amici insieme ai confermatissimi Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

