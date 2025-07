Amici 24, TrigNo vuota il sacco: la lite con Maria De Filippi (e la sua grande rivincita) Il cantante ha ripercorso con Lorella Cuccarini il suo percorso nel talent show di Canale 5, raccontando gli incoraggianti confronti con la conduttrice

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

È stato uno dei concorrenti più discussi della 24esima edizione di Amici ma, a distanza di un mese e mezzo dalla finalissima che l’ha visto trionfare nella categoria canto (secondo classificato del talent show dietro al ballerino Daniele Doria), TrigNo sta vivendo un momento magico. Il giovane cantante è l’ex allievo con più vendite nella Top 100 FIMI e – anche e soprattutto dopo l’esibizione a Torino is Fantastic – è sulla bocca di tutti. Ospite di Lorella Cuccarini nella sua rubrica YouTube Dimmi di Te, TrigNo ha ripercorso l’esperienza ad Amici rivelando anche alcuni retroscena inediti sul suo rapporto con Maria De Filippi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Amici 24, TrigNo e gli ‘scontri’ con Maria De Filippi: il retroscena

Spesso e volentieri preso di mira dal pubblico di Amici più critico (l’ex insegnante Luca Jurman in primis), TrigNo si sta prendendo una bella rivincita a suon di numeri. Il cantante astigiano classe 2002 – Pietro Bagadentro all’anagrafe – ha trionfato nella categoria canto del talent show di Canale 5 e oggi è l’unico allievo della 24esima edizione rimasto nella classifica Top 100 FIMI con il suo EP A un passo da me. TrigNo sta di fatto facendo meglio di Luk3, Nicolò Filippucci, Senza Cri e Antonia Nocca e – ospite di Lorella Cuccarini nella sua rubrica YouTube Dimmi di Te – ha parlato proprio del suo rapporto con alcuni ex allievi di Amici. "I compagni più importanti per me? All’inizio Ilan e Vybes, che però non sono arrivati al serale, poi anche Alessia, che è stata una vera leader e ovviamente Chiara" ha raccontato il giovane cantante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso dell’intervista con l’insegnante del talent show di Maria De Filippi, TrigNo (che durante il programma fu invece seguito da Anna Pettinelli) ha svelato anche alcuni retroscena sul suo percorso ad Amici e sul suo rapporto con la conduttrice. "Ad Amici diverse persone mi hanno aiutato, anche Maria mi ha spinto ad essere me stesso e liberarmi" ha confessato il cantante: "Forse cercavo di costruire un personaggio per paura che quello che sono davvero non bastasse. Maria mi ha dato consigli preziosi, dicendomi di mostrarmi per ciò che sono".

"Per me che non ero abituato alla fatica e al lavoro duro, lei è stata un esempio, è una lavoratrice instancabile. Ricordo che per il suo compleanno è venuta comunque alle prove generali, che poteva anche saltare. Lei c’è sempre stata" ha aggiunto poi TrigNo, rivelando di avere avuto anche dei confronti abbastanza duri con la padrona di casa, che tuttavia si sono sempre rivelati formativi: "Io e lei abbiamo avuto tanti modi di scambiarci pensieri. Però abbiamo anche litigato, lei mi ha detto che io sono quello con cui ha litigato di più. Però abbiamo creato un bel rapporto e spero di portarmelo dietro perché è una donna forte e potente, ma in senso umano".

Potrebbe interessarti anche