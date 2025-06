Amici 25, terremoto tra i prof: sfida in famiglia tra Peparini e Muller. Cosa cambia (e chi rischia) Il talent di Maria De Filippi potrebbe salutare non solo Deborah Lettieri ma anche Anna Pettinelli (pronta per il GF): il toto-nomi e la situazione

Amici 25 è nel caos? A poco più di tre settimane dalla finalissima della 24esima edizione che ha incoronato Daniele Doria, il talent show di Maria De Filippi deve fare i conti con la situazione cast della prossima stagione. Per quanto riguarda le cattedre e i professori, infatti, Deborah Lettieri sarebbe vicina all’addio, ma non sarebbe l’unica: stando a quanto rivelato da Dagospia, anche Anna Pettinelli potrebbe lasciare il programma per approdare al Grande Fratello. Sul web, ovviamente, è già scattato il "toto-prof." e dopo Angelo Madonia, Raimondo Todaro e Rossella Brescia sono spuntati anche i nomi di Andreas Müller e Veronica Peparini. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Amici 25, il toto-prof: la situazione incerta

Con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi considerati "intoccabili" e Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo blindati dalla produzione, Amici 25 potrebbe andare incontro a una mezza rivoluzione. A poco più di tre settimane dal gran finale della 24esima edizione, infatti, Maria De Filippi sarebbe già al lavoro su quella che sarà la prossima stagione del talent. I casting degli allievi sono già iniziati, ma non mancano le incognite riguardo il corpo docenti 2025/26. Voci sempre più insistenti danno Deborah Lettieri vicina all’addio (le sue parole prima della finale hanno infatti suscitato più di qualche dubbio sulla conferma) e sui social è ovviamente iniziato il toto-nomi sul suo successore.

Il nome più gettonato è ancora quello di Angelo Madonia. Seguendo il percorso di Raimondo Todaro (anche lui in corsa per tornare ad Amici), il ballerino potrebbe sbarcare alla corte di Maria De Filippi dopo il burrascoso addio a Milly Carlucci e Ballando con le Stelle e prendere il posto di Deborah Lettieri. Negli ultimi giorni, tuttavia, sono salite anche le quotazioni di Rossella Brescia, pronta a tornare nel talent show dopo più di vent’anni.

Andreas Müller e Veronica Peparini: la sfida in famiglia e l’addio di Anna Pettinelli (per il GF)

Tra le ipotesi più suggestive, inoltre, c’è anche quella del ritorno di Andreas Müller, vincitore della 16esima edizione del talent che si è detto disponibile a tornare ad Amici nelle vesti inedite di professore. Clamorosamente, però, in corsa ci sarebbe anche la sua compagna (e futura moglie, si sposeranno a settembre) Veronica Peparini, volto storico del programma dal 2013 al 2022. I due ballerini e genitori delle gemelle Penelope e Ginevra – nate lo scorso anno – potrebbero ritrovarsi in corsa per un posto ad Amici 25 in una sfida tutta "in casa".

Secondo quanto svelato da Dagospia, non è da escludere che i posti "vacanti" possano essere due e che ci sia spazio sia per Andreas Müller che per Veronica Peparini. Stando a un’indiscrezione lanciato dal portale di Roberto D’Agostino, infatti, anche Anna Pettinelli sarebbe pronta all’addio per sbarcare al Grande Fratello nei panni di nuova opinionista del reality di Alfonso Signorini.

