Battiti Live 2025, prima puntata (7 luglio) con Ilary Blasi e cantanti da urlo: chi canta, ospiti, scaletta Questa sera la conduttrice aprirà la kermesse estiva di Mediaset. Al suo fianco Alvin e Nicolò De Devitiis. Ecco chi ci sarà, la scaletta completa e tutti i dettagli.

Arriverà questa sera, lunedì 7 luglio su Canale 5, la prima prova (cruciale) per Ilary Blasi alla guida di Battiti Live 2025. La conduttrice sarà infatti chiamata a battere gli ottimi risultati del ‘rivale’ Carlo Conti, finora padrone dei Tim Summer Hits su Rai 1. Con Ilary, anche Alvin e l’ex Iene Nicolò De Devitiis, mentre gli ospiti musicali della serata saranno davvero di tutto riguardo. Da Fedez, ad Achille Lauro, passando per il vincitore di Sanremo 2025 Olly. E poi Annalisa, regina delle hit, e l’irriverente Cristiano Malgioglio. Ma vediamo meglio tutti i dettagli e le anticipazioni di Battiti Live qui di seguito.

Battiti Live 2025, stasera il debutto di Ilary Blasi con Olly, Fedez e Annalisa

Si parte forte questa sera, lunedì 7 luglio 2025, con il primo appuntamento estivo con Battiti Live. Padrona di casa sarà la chiacchieratissima Ilary Blasi, di nuovo nel ruolo di conduttrice ma con pressioni non indifferenti dai piani alti. Battiti è diventato infatti un appuntamento immancabile per i telespettatori di Canale 5. Ed è ovvio che Pier Silvio stia puntando forte sulla buona riuscita dell’operazione.

Con Ilary, a gestire la serata di Battiti, ci saranno anche Alvin e Nicolò De Devitiis. Entrambi con ottimi curriculum ma comunque chiamati a stupire. E poi le vere protagoniste della serata, ovvero le hit estive italiane, e internazionali, che faranno cantare e ballare il pubblico tv. Per non parlare della splendida cornice che accoglierà l’evento, ovvero Molfetta in Puglia.

Cantanti e scaletta della prima puntata di Battiti Live 2025

Quanto ai cantanti in scaletta, la prima serata di Battiti Live 2025 sarà un trionfo di nomi noti. Dal controverso Fedez all’amatissima Annalisa. Passando per Achille Lauro, Olly e il dj Gabry Ponte. Ma vediamo qui sotto la lista completa degli ospiti musicali:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Annalisa

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Fedez

Gabry Ponte

Joan Thiele

Negramaro

Noemi

Ofenbach

Olly

Rocco Hunt

Sal da Vinci

Serena Brancale

Tananai

TrigNo

Insomma, il parterre di Battiti 2025 è davvero di tutto rispetto. E starà a Ilary Blasi gestire con mestiere questa sfilata di star. Mentre gli spettatori potranno godersi lo spettacolo nella calura di questi giorni. Magari canticchiando sul divano, con una bibita ghiacciata in mano.

Battiti Live 2025, il concerto è in diretta o registrato?

Battiti Live 2025 non viene trasmesso in diretta su Canale 5. Il concerto dell’estate è stato registrato dal 18 al 22 giugno 2025 e verrà trasmesso in differita dalla rete ammiraglia del Biscione a partire da stasera, lunedì 7 luglio 2025.

Quando e dove vedere Battiti Live 2025

La prima puntata di Battiti Live 2025 andrà in onda questa sera, lunedì 7 luglio 2025, a partire dalle ore 21.20 su Canale5. E come sempre sarà possibile vedere lo show anche online, sulla piattaforma di Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che a seguire on demand.

