Silvia Toffanin ‘lascia’ Amici e sceglie Lorella Cuccarini: il (giusto) premio di Mediaset alla showgirl This Is Me avrà una seconda stagione e, stando alle ultime indiscrezioni, celebrerà in prima serata su Canale 5 i 40 anni di carriera della cantante

Silvia Toffanin omaggia Lorella Cuccarini. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, This Is Me avrà una seconda stagione e tornerà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Una delle puntate della nuova edizione sarà dedicata alla showgirl e professoressa di Amici, che nel 2025 festeggia i suoi 40 anni di carriera. Scopriamo tutti i dettagli.

Silvia Toffanin, la grande festa per Lorella Cuccarini su Canale 5

Lo scorso 25 maggio è andata in archivio la 29esima edizione di Verissimo e sono ufficialmente iniziate le vacanze per Silvia Toffanin, che tornerà al timone del ‘suo’ talk show in autunno. La conduttrice Mediaset e compagna dell’ad Pier Silvio Berlusconi, però, non sarà solo impegnata nel daytime del weekend di Canale 5. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo nella sua consueta rubrica pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Oggi, infatti, Toffanin tornerà anche in prima serata alla guida di This Is Me, che lo scorso anno ha registrato ottimi ascolti valsi la conferma, ma non è tutto.

Come svelato da Dandolo, la seconda edizione di This Is Me non sarà più dedicata ai protagonisti che hanno fatto la storia di Amici di Maria De Filippi. Dopo avere celebrato i grandi successi di Emma Marrone, Elena D’Amario, Stash, Irama, Holden, Annalisa, Noemi, Gaia, Giulia Stabile e tantissimi altri, infatti, lo show di Canale 5 dedicherà una serata a Lorella Cuccarini. La professoressa di Amici quest’anno festeggia 40 anni di carriera e da tempo sognava una serata per celebrare questo incredibile traguardo (tanto da rifiutare altri programmi offerti dalla Rai). Lorella sarà dunque la protagonista assoluta di una delle puntate della seconda edizione di This Is Me. Silvia Toffanin ripercorrerà la lunga carriera costellata di successi della showgirl e c’è da scommettere che non mancheranno tantissimi ospiti e colleghi da Amici e non solo.

Gli altri ospiti della seconda edizione di This Is Me

Dopo un’edizione dedicata a Maria De Filippi e agli allievi di Amici, dunque, This Is Me festeggerà i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, ma non solo. Stando a quanto aggiunto da Alberto Dandolo su Oggi, infatti, nelle altre puntate dello show del prime time di Canale 5 ci saranno tantissimi altri ospiti. Il giornalista ha fatto i nomi di Al Bano, Iva Zanicchi (che a breve tornerà in Rai) e anche Cristiano Malgioglio. Al momento, ovviamente, si tratta di rumor, ma le certezze arriveranno a breve con la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26.

