Amici 24, lo ‘sgarbo’ della Celentano al vincitore Daniele Doria: cosa ha fatto (con Francesco) Un gesto di Alessandra Celentano sta facendo discutere: dopo la finale di Amici 24, l'insegnante segue solo Francesco e Chiara, ignorando Daniele e Alessia.

Quest’anno, Amici 24, il talent condotto da Maria De Filippi, ha visto tra i banchi giovani dotati di grande talento. Non che coloro degli anni precedenti fossero da meno, ma ogni edizione è diversa e la si può amare un po’ di più o anche un po’ di meno. Tra i cantanti ricordiamo Luke3 (pupillo di Lorella Cuccarini), che è riuscito ad arrivare al serale ma non le fasi più ‘clou’, Nicolò Filippucci (allievo di Anna Pettinelli) che non è riuscito a conquistare un posto per la finale e ciò ha suscitato grandi polemiche, e Trigno, vincitore della categoria Canto. Per quanto riguarda i ballerini, possiamo solo fare tanti complimenti alla loro bravura: da Chiara Bacci, ad Alessia Pecchia, passando per Daniele Doria (vincitore della categoria Ballo e tutti e tre erano allievi della Celentano) e Francesco Fasano (allievo di Emanuel Lo). Proprio riguardo ai ballerini, c’è un’indiscrezione che riguarda Alessandra Celentano e un gesto sui social che ha fatto nei confronti di un ballerino. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Amici 24, il gesto social della Celentano che non piace ai fan di Daniele Doria

La ventiquattresima edizione di Amici si è conclusa da un mese, ma i fan continuano a seguire le novità sui social. In particolare, l’attenzione si è concentrata su Alessandra Celentano, che ha iniziato a seguire su Instagram il ballerino Francesco Fasano. Durante il programma, la Celentano aveva espresso grande apprezzamento per lui, dicendo che, tra i finalisti del circuito danza, sarebbe stato il più meritevole della vittoria, preferendolo anche ai suoi stessi allievi, Alessia Pecchia e Daniele Doria. Il fatto che l’insegnante segua solo Chiara Bacci e Francesco, ma non i suoi ex alunni Daniele e Alessia, ha diviso i fan: alcuni hanno visto nel gesto una conferma delle sue preferenze artistiche, altri lo hanno considerato poco rispettoso verso i ragazzi che non ha scelto di seguire.

Amici 24, i cantanti ‘crollano’ nella classifica FIMI

I cantanti di Amici 24 hanno conquistato il pubblico con le loro canzoni ma, a distanza qualche settimana dalla fine del programma, i loro album continuano a non decollare. Infatti, la classifica FIMI aggiornata ogni settimana mostra risultati deludenti: la maggior parte dei cantanti usciti quest’anno dal talent di Maria De Filippi non riesce a restare stabilmente tra gli album più venduti in Italia. Dopo il breve successo di TrigNO, solo Luk3 è rientrato in classifica, mentre per gli altri le vendite rimangono basse.

