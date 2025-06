Amici 25, perché Maria De Filippi vuole scaricare la prof Deborah Lettieri (ingiustamente) L’addio dell’insegnante di danza al talent show di Maria De Filippi dopo un solo anno sembra essere dato quasi per scontato, ma la situazione è più complessa

Pietro Guerrini

È ufficialmente iniziato il "toto-prof." in vista della prossima stagione di Amici. A poco più di tre settimane dalla finalissima della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi che ha incoronato Daniele Doria, infatti, si sono rincorse voci riguardo possibili sostituzioni all’interno del cast. Il motivo? L’addio di Deborah Lettieri sembra essere dato quasi per scontato dagli appassionati, che hanno già iniziato a fare i nomi dei potenziali successori dell’insegnante di danza. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Amici 25, la posizione di Deborah Lettieri: un addio che sa di ingiusto

Sbarcata ad Amici al posto di Raimondo Todaro lo scorso anno, Deborah Lettieri è stata l’unica new entry della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi, che invece confermò Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Fatta eccezione per quest’ultima (si parla di un interessamento di Alfonso Signorini per averla come nuova opinionista del Grande Fratello), tutti gli insegnanti sembrano essere certi della riconferma. La posizione di Deborah Lettieri, però, è quantomeno complicata. Le sue parole enigmatiche prima della finale ("Ogni viaggio ha un inizio e una fine") hanno fatto pensare a un addio imminente ed è subito scattato il toto-nomi dei suoi possibili eredi. Dalla suggestiva idea Angelo Madonia al clamoroso ritorno di Raimondo Todaro fino a Rossella Brescia e la sfida ‘in famiglia’ tra Veronica Peparini e Andreas Müller, sul web le ipotesi si sprecano già.

Al momento, ovviamente, si tratta puramente di rumor né confermati né smentiti; quel che è certo è (quasi) tutti gli appassionati sembrano dare per scontato l’addio di Deborah Lettieri. Al di là delle sue dichiarazioni pre-finale, infatti, la prof. non ha convinto del tutto i fan, che ora sono certi di una sostituzione nel cast della scuola di Maria De Filippi. A ben vedere, però, Deborah si è comportata bene e un’eventuale conferma da parte della conduttrice non è affatto da escludere. L’insegnante di danza moderna e jazz era al suo primo anno e si è comunque ben difesa: al di là della sua professionalità e specializzazione contrapposta alla più ‘classica’ Celentano, infatti, ha mostrato personalità (basti pensare al rifiuto dei guanti di sfida ‘proibitivi’ lanciati proprio da Alessandra Celentano) e soprattutto una grande vicinanza nei confronti degli studenti. E a proposito di allievi, Deborah non è sicuramente stata fortunata ed è rimasta senza membri a rappresentare la sua squadra al Serale; stesso destino toccato a Lorella Cuccarini che però, ovviamente, non è mai stata messa in discussione per questo.

