Amici 24 Serale, anticipazioni semifinale: regolamento stravolto, la scelta di Amadeus e il segreto di Maria De Filippi Oggi sabato 10 maggio 2025 va in scena l’ottava puntata della fase finale del talent di Canale 5: Geppi Cucciari e super-ospiti, ultime news e spoiler. Chi viene eliminato.

Si apre la corsa verso la finalissima del Serale di Amici 24. Oggi sabato 10 maggio 2025, infatti, va in scena la semifinale del talent show di Maria De Filippi, che svelerà i nomi dei finalisti che si giocheranno la vittoria di questa 24esima edizione. Alla giuria tornano Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, ma non mancheranno super-ospiti e colpi di scena (che hanno scatenato anche una polemica sui social). Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalle manche ai ballottaggi fino agli spoiler.

Amici 24 Serale: le anticipazioni e gli ospiti di Maria De Filippi

È tempo di giocarsi il tutto per tutto per gli allievi di Amici 24. Oggi sabato 10 maggio 2025 – come detto – andrà in onda la semifinale del Serale del talent show di Canale 5. Come rivelato dalle prime anticipazioni su SuperGuida Tv dopo le registrazioni tenutesi lo scorso giovedì, stasera scopriremo chi volerà verso la finale che si terrà il prossimo 18 maggio (dopo essere stata spostata per non "sovrapporsi" all’Eurovision Song Contest su Rai 1). Alla giuria ritroveremo ovviamente Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario. In gara, invece – dopo l’eliminazione di Chiara e Jacopo Sol – sono rimasti Alessia, Antonia e Daniele nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre nel team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri ci sono TrigNo, Nicolò e Francesco.

In occasione della semifinale Maria De Filippi accoglierà in studio vari super-ospiti. Questa sera ci sarà infatti Annalisa, che presenterà il suo nuovo singolo "Maschio" e si presenterà sul palco accompagnata anche da Asia De Figlio, ballerina eliminata all’inizio della fase serale di questa edizione di Amici. oltre a Fred De Palma, che canterà la sua "Bali lambada". L’ospite speciale della serata sarà Geppi Cucciari.

Le sfide: cosa succederà in semifinale e chi viene eliminato (spoiler)

Stando alle anticipazioni emerse sul web dopo le riprese, la semifinale di Amici 24 si aprirà con un colpo di scena. Per l’occasione, infatti, verrà stravolto il regolamento: niente eliminazioni, al termine di ogni sfida la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario eleggerà direttamente un finalista. La prima manche metterà d’accordo tutti i giudici e varrà a Francesco il primo pass per la finalissima. Dopo avere conquistato il boccino, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano manderà in finale anche Alessia, che vincerà la seconda sfida. La terza e ultima manche vedrà il trionfo di Daniele. Al ballottaggio per l’ultimo posto in finale rimangono dunque TrigNo, Nicolò e Antonia, con quest’ultima votatissima da Amadeus. TrigNo ha provato a chiedere a Maria De Filippi quanti saranno i finalisti, ma la conduttrice non ha risposto. Spazio anche al guanto di sfida tra professori, vero e proprio show sia di Cristiano Malgioglio (vestito da donna) e Lorella Cuccarini (vestita da uomo) che di Deborah Lettieri e Anna Pettinelli (su grandi successi della disco), premiata da Amadeus.

Quando e dove vedere Amici (sabato 10 maggio 2025)

La semifinale di Serale di Amici 24 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

