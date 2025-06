Amici 25, Sonia Bruganelli spinge per Madonia prof: “Bonolis potrebbe non gradire”, perché Maria De Filippi è alla ricerca di un nuovo insegnante di ballo per il talent di Canale5 e la scelta potrebbe ricadere sull’ex volto di Ballando con le stelle.

L’amatissimo talent Amici di Maria De Filippi tornerà come sempre a settembre con una nuova attesissima edizione, e gli addetti ai lavori sono già alle prese con la definizione del cast dei professori e con i casting degli allievi che formeranno la nuova classe di canto e danza. Ciò che in molti continuano a chiedersi è: chi rivedremo dietro la cattedra dei professori? Ad oggi pare siano confermati Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, mentre il settimanale Nuovo Tv ha fatto sapere che nella prossima edizione non vedremo più l’insegnante di ballo Deborah Lettieri. A rimpiazzarla potrebbe però arrivare l’ex volto di Ballando con le stelle Angelo Madonia, un’ipotesi che renderebbe molto felice la compagna Sonia Bruganelli, ma forse un po’ meno Paolo Bonolis: ecco perché.

Amici 25, Deborah Lettieri lascia il programma: chi la sostituisce

Ebbene sì, da quanto emerge dalle ultime indiscrezioni fornite dal settimanale Nuovo TV, l’insegnante di ballo Deborah Lettieri non prenderà parte alla prossima edizione di Amici. Al momento il cast dei professori è ancora in fase di definizione, e le uniche presenze certe sembrerebbero essere quelle di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Ancora in dubbio Emanuel Lo e, soprattutto, Anna Pettinelli, la quale potrebbe rinunciare al suo posto in cattedra ad Amici per accettare il ruolo di nuova opinionista del Grande Fratello.

In tutto ciò, a seguito della notizia dell’addio di Deborah Lettieri, Maria De Filippi si ritrova ora a dover scegliere un nuovo insegnante di danza per la prossima edizione. Tra i nomi più papabili, almeno per il momento, troviamo: Veronica Peparini, già professoressa del talent dal 2013 al 2022, Andreas Muller, ex allievo e ballerino professionista di Amici, e Angelo Madonia, ex volto di Ballando con le stelle cacciato in malo modo dallo show nell’ultima edizione.

Amici 25, Bruganelli spinge per Madonia: "Ma Bonolis potrebbe non gradire", perché

Sulla possibilità di vedere Angelo Madonia come insegnante di Amici il settimanale Nuovo TV fa sapere: "Il ballerino potrebbe ora rispuntare in tivù su Canale 5. Facile immaginare quanto la compagna Sonia Bruganelli, direttrice casting di tanti programmi targati Mediaset, sarebbe felice nel vederlo ingaggiato in ruolo del genere".

A fronte dell’entusiasmo di Sonia Bruganelli, nel caso in cui tale ipotesi dovesse avverarsi, Nuovo Tv sottolinea però che qualcun altro potrebbe non gradire particolarmente. "Ma Paolo Bonolis potrebbe non gradire l’arrivo ad Amici del nuovo fidanzato della sua ex moglie", afferma il settimanale, considerando che lo stesso Paolo sarebbe già stato scelto proprio dalla De Filippi come sostituto di Gerry Scotti a Tu Si Que Vales. Al momento non vi sono certezze, ma siamo sicuri che Queen Mary non potrà che fare la scelta giusta.

