Amici 23, tutti i nuovi allievi della scuola di Canale 5: c'è anche Holden Il 24 settembre prende il via la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Diversi personaggi noti nel cast, tra cui il figlio del marito di Laura Pausini.

Il momento si sta avvicinando: domenica 24 settembre ha inizio su Canale 5 la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show è giunto alla sua 23esima edizione, e a partire da questa settimana i nuovi aspiranti concorrenti si sfidano nella fase pomeridiana nel programma per ottenere uno dei venti ambitissimi banchi della classe. La prima puntata è stata registrata ieri, 21 settembre, e sono già emerse le prime anticipazioni. Ecco dunque chi sono i primi cantanti e ballerini che hanno ottenuto un posto nella scuola di Maria De Filippi.

Amici 23, i nuovi allievi (non così sconosciuti)

Come ogni anno sono numerosi i cantanti e ballerini che si sono presentati alle audizioni per Amici 23, e quello che salta subito all’occhio è il fatto che molti di loro non siano esattamente degli sconosciuti, ma abbiano a che fare con volti noti del mondo dello spettacolo. Tra gli allievi più attesi di questa edizione c’è, per esempio, il cantante Holden: il suo vero nome è Joseph Carta ed è il figlio di Paolo Carta, noto musicista e produttore nonché marito di Laura Pausini; in più è già piuttosto noto anche sui social, dove conta più di 45mila follower. Lo stesso si può dire di Mida, giovane cantante molto seguito sul web, che vanta già una partecipazione a Sanremo Giovani. Infine troviamo Chiara Porchianello, ballerina e grande amica di Giulia Stabile. I tre sono stati scelti, rispettivamente, da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Di seguito l’elenco completo di tutti i nuovi concorrenti di Amici e dei professori che li hanno scelti.

Mariasol , ballerina – Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

, ballerina – Alessandra Celentano ed Emanuel Lo Elia , ballerino – Emanuel Lo

, ballerino – Emanuel Lo Sofia , ballerina – Raimondo Todaro ed Emanuel Lo

, ballerina – Raimondo Todaro ed Emanuel Lo Holy Francisco – Anna Pettinelli

– Anna Pettinelli Matthew , cantante – Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

, cantante – Rudy Zerbi e Anna Pettinelli Dustin , ballerino – Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

, ballerino – Alessandra Celentano ed Emanuel Lo Sarah , cantante – Lorella Cuccarini

, cantante – Lorella Cuccarini Lil Jolie , cantante – Rudy Zerbi

, cantante – Rudy Zerbi Gaia , ballerina – Raimondo Todaro

, ballerina – Raimondo Todaro Valentina ( Mew ), cantante – Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

( ), cantante – Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini Kumo , ballerino – Emanuel Lo

, ballerino – Emanuel Lo Nicholas , ballerino – Raimondo Todaro

, ballerino – Raimondo Todaro Francesco ( Spacehippiez ), cantante – Lorella Cuccarini

( ), cantante – Lorella Cuccarini Ezio , cantante

, cantante Petit , cantante – Rudy Zerbi

, cantante – Rudy Zerbi Simone , ballerino – Emanuel Lo

, ballerino – Emanuel Lo Stella, cantante – Anna Pettinelli

Amici 23, i professori

Insieme a loro, nella prima puntata di Amici 23 si esibiscono molti altri talenti, che però non vengono selezionati dai professori di canto e ballo. Questi ultimi sono quindi stati confermati in blocco dalla scorsa edizione, anche se con una novittà: insegnanti di danza rimangono Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro; per quanto riguarda il canto, a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini si aggiunge Anna Pettinelli, che fa il suo grande ritorno ad Amici in sostituzione di Arisa. La prima puntata è dunque in programma per domenica 24 settembre su Canale 5, a partire dalle 14.

