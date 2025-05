Belve, Fagnani cancellata: perché non va in onda stasera (e chi sono gli ospiti ‘congelati’) Oggi 13 maggio Belve sarà rimpiazzato su Rai 2 dall’Eurovision 2025. Ecco quando andrà in onda la terza puntata del programma di Francesca Fagnani

Martedì di riposo per Belve, che stasera – 12 maggio – non sarà in onda. La terza puntata dell’edizione 2025 del programma d’interviste slitta per lasciar spazio su Rai 2 a uno degli eventi televisivi più attesi della primavera. Scopriamo chi rimpiazzerà Francesca Fagnani e quando tornerà in onda.

Belve, salta la puntata di stasera: Francesca Fagnani rimpiazzata dall’Eurovision

Reduce dalle emissioni del 28 aprile e del 5 maggio, oggi Belve 2025 osserverà un turno di riposo. Una scelta, questa, dettata dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2025, in partenza stasera a Basilea (Svizzera). La kermesse canora europea che ospita gli artisti rappresentanti di tutti i paesi le cui tv pubbliche sono associate all’European Broadcasting Union (EBU) sarà in scena con la prima semifinale a partire dalle ore 21 sulla seconda rete. In scaletta c’è anche l’esibizione di Lucio Corsi, il portabandiera italiano che presenterà al pubblico la canzone ‘Volevo essere un duro’, seconda a Sanremo 2025. La semifinale 2 è in programma giovedì 15 maggio, sempre in prime time su Rai 2. L’Italia, così come gli altri Big Five (Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna) e il Paese ospitante (Svizzera), è qualificata di diritto alla finalissima, in programma sabato sera e trasmessa in diretta su Rai 1. A commentare l’evento per la Rai saranno Gabriele Corsi e la rapper BigMama, che subentra a Mara Maionchi. Tra le conduttrici sul palco a Basilea ci sarà anche Michelle Hunziker, affiancata dalle connazionali Hazel Brugger e Sandra Studer.

Belve, quando torna in onda e quante puntate mancano

La puntata di Belve saltata stasera sarà recuperata martedì 20 maggio. Si tratta della terza emissione del ciclo 2025 che finora ha proposto intervistato Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta (prima puntata) e Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio (seconda puntata). Belve 2025 prevede un totale di cinque puntate; alla luce dello slittamento di questa settimana il calendario è il seguente (salvo ulteriori cambiamenti):

Prima puntata: 29 aprile 2025

Seconda puntata: 6 maggio 2025

Terza puntata: 20 maggio 2025

Quarta puntata: 27 maggio 2025

Quinta puntata: 3 giugno 2025

Finora i risultati di share hanno premiato Francesca Fagnani al debutto dell’edizione 2025, che ha incassato il 9,1% di share. Il dato della seconda puntata è calato al 6,4% rimanendo però ampiamente al di sopra delle medie del prime time di Rai 2.

Chi sono gli ospiti della terza puntata

Rai 2 non ha ancora ufficializzato gli ospiti della terza puntata di Belve. Tuttavia già conosciamo alcuni dei vip che prenderanno parte ai restanti tre appuntamenti dell’edizione 2025: nelle prossime tre emissioni vedremo – tra gli altri – il comico Nino Frassica, la segretaria del PD Elly Schlein, la webstar Benedetta Rossi, il cantante Gue Pequeno, gli attori Raz Degan e Michele Morrone.

