Serena Brancale divisa tra Fagnani e Amadeus: lei la vuole a Belve, lui sul Nove Dopo il successo di Anema e Core, Serena Brancale è molto richiesta in televisione, così tanto da doversi 'dividere' tra due show molto diversi: i dettagli

Buone notizie per i fan di Serena Brancale: sembra che la cantautrice sia entrata nel cast di Belve come ospite fisso della trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani, pronta a intervistare personaggi noti al grande pubblico, mettendoli in difficoltà con domande pungenti e la sua innata ironia. Ma che ruolo potrebbe avere nel programma Serena Brancale, ora sulla bocca di tutti per via del successo ottenuto con Anema e Core dopo Sanremo? Ecco tutti i dettagli.

Serena Brancale da Francesca Fagnani a Belve: il ruolo

I fan di Belve lo sanno bene: oltre alle interviste faccia a faccia con i personaggi del mondo dello spettacolo, sportivi e politici seduti su sedie scomodissime quanto le domande poste dalla conduttrice (e non è un caso, ovviamente), nel programma di Francesca Fagnani non mancano dei momenti musicali o sketch tra un incontro-scontro con l’ospite e l’altro. E quest’anno sembra ci sia una grossa novità all’orizzonte: Serena Brancale, grazie al successo di Anema e Core, brano presentato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, sta ottenendo sempre più visibilità, tanto che tutti i conduttori dei programmi di punta di Mediaset e Rai (e non solo) ormai la invitano a cantare la sua canzone e parlare di sé, e presto dovrebbe approdare a Belve in un ruolo diverso da quello dell’intervistato. Secondo quanto riportato sul sito di Davide Maggio, infatti, l’artista prenderà parte a tutte le puntate del programma come protagonista di un intermezzo musicale di cui al momento non si sa nulla. A cosa assisteremo non è chiaro, sappiamo solo che dovrebbe trattarsi di uno spettacolo del tutto inedito voluto dalla stessa Fagnani.

Ricordiamo inoltre che tra i progetti televisivi di Serena Brancale c’è anche "Like a Star", programma che inizierà a maggio in prima serata sul Nove, dopo la conclusione del format di successo condotto da Francesca Fagnani, e vedrà alla guida Amadeus. La cantautrice pugliese sarà nella giuria dello show in cui persone comuni interpreteranno brani di alcune star musicali degli ultimi tempi per vincere il montepremi di 50mila euro.

Belve: quando e dove vedere la nuova edizione e i possibili ospiti

L’appuntamento con la nuova stagione di Belve è fissato per martedì 22 aprile 2025, in prima serata alle 21.20 su Rai 2. Secondo le prime indiscrezioni, gli ospiti della prima puntata dovrebbero essere Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone. Si parla anche della partecipazione di Paola Iezzi, Nathalie Guetta, Benedetta Rossi e del rapper Guè Pequeno. Non mancherà invece Sabrina Impacciatore, protagonista del promo ufficiale del programma.

