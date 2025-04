Nathalie Guetta a Belve: "Volevo essere più zoc**la, chiederò i danni a Don Matteo" La circense e attrice si è raccontata a Francesca Fagnani in una lunga e divertente intervista a Belve che andrà in onda domani su Rai 2: le anticipazioni.

Domani Nathalie Guetta sarà ospite a Belve, tra gli ospiti di Francesca Fagnani insieme a Sabrina Impacciatore e Marcell Jacobs. L’attrice, circense e sorella del famoso dj David Guetta si è raccontata senza peli sulla lingua alla giornalista dell’azienda di viale Mazzini per una spassosa e divertente intervista da non perdere domani, martedì 29 aprile, in prima serata su Rai 2. Scopriamo le anticipazioni di questa lunga chiacchierata.

Nathalie Guetta, l’intervista a Belve: anticipazioni

Francesca Fagnani ha intervistato Nathalie Guetta che ha esordito con queste parole tra le risate del pubblico in studio: "Prima di morire vorrei cacciare la belva che è in me, mi hanno perpetuizzata", ha scherzato Nathalie Guetta,"E mo’ mi devo sperpetuizzare! Non ero mica bruttissima da giovane, avrei voluto fare film romantici […] vedrà che si sveglieranno cinque minuti prima che muoio! Comunque la strada di Fellini mi è rimasta qua". La giornalista romana le ha poi chiesto: "Ma tra don Matteo e don Massimo?" "Beh, un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto…", ha risposto Guetta.

Il rapporto con il fratello, il dj David Guetta

Poi l’artista è stata intervistata sul rapporto con suo fratello David Guetta, il noto dj e producer, su cui ha dichiarato: "È nato con il cervello più sgombro di confezione, nasciamo tutti con dei pesi che vengono dai genitori, lui ha avuto un bagaglio più leggero. È sempre stato quello che ci rinfrescava un po’ in famiglia".

La confessione dell’attrice a Francesca Fagnani

La sua aspirazione nella vita sarebbe stata diversa, infatti Nathalie Guetta ha dichiarato: "Non è una battuta, davvero mi dispiace non essere stata più zoc*ola, la zoc*ola che è in me era minuscola, pochissima, quindi collegata con l’aggressività. Era qui nascosta da qualche parte" , dice e si indica la pancia. A questo punto la conduttrice ha scherzato: "Ce l’aveva nel colon?" e la circense e attrice per tutta risposta ha detto: "L’aspetto zoc*ola non è stato presente, non mi ha aiutata, in tutti i sensi. Non nascere zoc*ola è stato veramente un handicap!". Ma non è finita qui perché l’attrice di Don Matteo ha detto ancora senza nessun freno pensando proprio al suo ruolo nella fortunata fiction di Rai 1 con Raoul Bova: "Chiamatemi Nathalie, Natalina non è affatto sexy, non te fa venì ‘a fantasia. Mi devo sperpetuizzare. Mi volevano imbruttire, mettere un porro e far crescere i baffi. Penso che chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo, non ne sono più uscita".

